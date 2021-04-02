Орлуша в новом стихе высмеял Познера за "изгнание" из Грузии и реакцию пропагандистов

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) высмеял журналиста Владимира Познера, который оскандалился приездом в Грузию для празднования своего дня рождения в карантин.

Орлуша также с иронией высказался о реакции пропагандистов на события в Тбилиси, поскольку СМИ и даже представители российской власти начали раздувать "русофобскую" истерику. Новый стих поэт обнародовал на своей странице в Facebook 1 апреля.

Орлуша описал события в Грузии, а также пофантазировал на тему сборов журналиста и его компании на празднование в столицу страны.

Он высмеял тот факт, что Познер, как "пример гражданина мира", пересек границу по американскому паспорту.

Вот пограничник Грузинский стоит, Он со словами "Ваш паспорт, плиз" Листает странички Заморских виз. Познер к такому Всегда готов, И выложил стопочку Паспортов: Сначала достал Краснокожий русский, Поверх него Положил французский, А сверху с улыбочкой Хулиганской Кладет, понятно, Американский. Вот – гражданина мира Пример! Ответ пограничника: – Велкам, сэр! При этом они Улыбаются оба, А Познер в ответ Говорит: – Мадлоба!

Поэт также указал на то, что россияне устроили массовое мероприятие, тогда как они запрещены в Грузии в связи с карантином.

В стихе россиянин пошутил, что "популярность порой – тупа" и Познера погубило то, что он засветился на публике.

Что касается протестов в Грузии и акции, на которой отель, где остановился журналист, забрасывали яйцами, Орлуша написал:

Это, конечно же, Ужас и жесть, Но объясню Для приличия, Яйца у Грузии Все-таки есть! Часто – от русских В отличие.

Возмущенным россиянам, которые манипулировали на теме протестов в Тбилиси, поэт посоветовал "не смешить свои Искандеры".

Он подытожил словами о том, что не все граждане РФ – оккупанты.

Мы, между прочим, Не все – оккупанты, Здесь не любой Перед властью дрожит, Здесь не у всех На плечах аксельбанты, Многие с Грузией Будут дружить. Многие жаждут Грузинских объятий В ходе немассовых Мероприятий.

Полный текст Орлуши об инциденте в Грузии:

Как писал OBOZREVATEL:

в Грузии поднялся скандал из-за прибытия 31 марта российского журналиста Владимира Познера в Тбилиси, чтобы отпраздновать там день рождения. В городе даже провели акцию протеста.