В результате — после того, как уничтожали не только "кулаков", но и "середняков", оставляя только лодырей; после того, как всех, кто "высовывался", достаточно быстро вылавливали и убивали; после того, как лучших из оставшихся унесла война, выжили в рф самые никчемные, тупые и ленивые (тобто российское "стандартное" большинство).

Этот кастрированный народ умудрился всё же — несмотря на кастрацию — дать потомство. Это — нынешние [мордо]рашисты. Дети и внуки тех кастратов.

Лучших украинцев, конечно, уничтожали тоже, но у нас не было худших: сильный народ оказался способен пройти через горнило сталинского отбора и не переродился. В отличие от населения рф.

Так что именно в россии Сталин вырастил искусственно эту "новую породу" людей. Кстати, символично, что именно Сталин, а не Черчилль, как я ошибочно написал в прошлом посте, курил трубку. Черчилль же курил сигары, а трубка была у его садовника, который за ним докуривал недокуренное Премьер-министром. Так и его россия "докуривала" за Британией и другими победителями той войны плоды победы и вообще цивилизации — империи зла доставалось недокуренное и/или сплёванное: а что ещё могли потреблять потомки кастратов?

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И, разумеется, путин (существо, сплюнутое Историей, сказавшей "Пфу ты!", после чего ОНО и появилось) — не исключение: это тоже из них, на грешной Земле его зачавших, из потомков кастратов, потомков-подонков. Величие действительно великого лидера — не в том, чтобы объявить войну, спрятавшись в бункере, а в том, например, как ведёт себя Борис Джонсон, но трусливому выпестышу кастромордора ни мудрость, ни героизм неведомы. Как недоступны они всей "патриотической" раше (сокращённо: па-раше), весь "героизм" которой — убивать безоружных, насиловать детей и тырить-грабить. Только выродки из страны со специально испорченным генофондом могут идти на такие зверства вперемежку с мародёрством. А что можно взять с тупиковой ветви цивилизации, которая цивилизацией никогда и не была…

Увы: некоторые из ЭТИХ когда-то забрели по ошибке и в Украину. Кому-то, например, мало сброшенных на бомбимый Харьков замаскированных под бытовые предметы мин замедленного действия — так они, похоже, ещё и выбрасывают (то ли из окна, то ли из машины, то ли просто двигаясь по улице пешком) баночки из-под дурацких шипучих напитков — ЗНАЯ, что баночки эти могут принять за скрытые мины, из-за чего придётся вызывать сапёров, которым и так есть чем заниматься, пока они вынуждены уделять драгоценные минуты и часы на выявление того, что набросали забредшие некогда в Украину внуки кастратов.

Так же, как в мирное время звонки о "заминировании" это не хулиганство, а пособничество терроризму (из-за таких, как звонящие идиоты, не уделяют должного внимания террористам настоящим — и не успевают, и уже не верят), точно так же в военное время те, кто выбрасывает нечто потенциально опасное на улицу, это не просто сволочи, а самые настоящие враги, и низкая вероятность их поимки должна компенсироваться сверсущественностью наказания для тех, кого таки поймали: тут мало просто штрафов (даже сингапурских — от $100 до $1000), тут должны быть сроки: одного посадить лет на 5 за отвлечение сапёров в военное время, дать этому широкую "рекламу" — и сразу идиотия у оставшихся потомков кастратов будет вылечена. К счастью, однако, громадное большинство таких — всё же за поребриком, но какие-то ошмётки залетели и сюда.

В целом же потомки кастратов, конечно, обречены. Если за 9 с лишним лет афганской войны из всех республик империи зла было убито 15 тысяч человек, из которых примерно 10 тысяч приходятся на рф, то за полтора месяца войны было уничтожено уже около 20 тысяч, то есть в 2 раза больше. В 2 раза больше, чем за более 9 лет афганской войны!

К огромному сожалению, выполняя высокую миссию уничтожения мордорских орков, Украина и сама несёт колоссальные потери. Во имя человечества. Когда же оно, человечество, это, наконец, оценит и (хотя бы) нормально нам поможет избавлять люд от потомков кастратов?