'Орешника' не будет? В РФ обвинили Украину в атаке на газовую инфраструктуру: россияне в истерике требуют 'возмездия'

Граждане страны-агрессора РФ в который раз призвали свои власти и войска массированно ударить по Украине, намекая и на использование хваленой путинской ракеты "Орешник". Это была их "реакция" якобы на атаку беспилотников по газовой инфраструктуре где-то на Кубани.

Видео дня

Лишь о попытке такой 13 января написал один из пропагандистских Telegram-каналов. Там не было никаких подтверждений этому от Кремля или минобороны, но россияне разразились истерикой, традиционно потребовав "уничтожения Украины".

"ВСУ попытались атаковать дронами компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре на Кубани, чтобы прекратить поставки газа в европейские страны. Все БПЛА были сбиты", – говорилось в сообщении пропагандистов со ссылкой на МО РФ.

По их словам, из-за "падения обломков украинского БПЛА" было якобы незначительно повреждено здание и оборудование газоизмерительной станции. Мол, последствия устранены и станция, обеспечивающая подачу газа "Турецким потоком", продолжила работу в штатном режиме.

В комментариях к этому посту лишь несколько россиян заявили, что не верят таким "басням".

"СВО" же", "Все у них незначительно, а потом неделю потушить не могут. Все в солдатиков играем", "А у нас и нашей администрации все под контролем. Как всегда все отразили, все сбили. Так же как и с мазутом по всему морю, тоже в первые дни было все замечательно", "Частенько сбивают дроны, но их осколки как назло влетают и в жилые дома, и в нефтегазовый комплекс. Какие же умные осколки", – указали некоторые.

Однако остальные комментаторы из РФ проявились во всей "красоте" классических военных преступников и призвали уничтожать украинские города, делая вид, будто бы российские войска этого не делают уже более десяти лет войны. Они цинично заявляли, что дроны ВСУ на территории РФ "атакуют гражданские объекты", а еще обвиняли их в "терроре", не признавая, что настоящими террористами являются именно ВС РФ и все, кто им помогает в этой агрессии.

"Орешника" не будет? Расходимся", "Что-то давно наши не били по газохранилищам хо**яцким", "Вы не понимаете, это другое, им можно, и США можно, а нам нельзя ничего, в нас красные линии", "Стереть Украину на* с лица земли!" – угрожали россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснодарском крае России после взрывов в ночь на 9 января местный губернатор подтвердил попадание якобы обломков БПЛА в станице Петровская и активной работе ПВО в городе Славянск-на-Кубани. Он заявил, что те же обломки повредили газопроводв частном доме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!