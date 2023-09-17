'Они ведут против нас войну': Лавров пожаловался на США и вспомнил Украину

В России снова заявили, что воюют в Украине с Соединенными Штатами Америки. При этом американцы якобы пытаются нанести стратегическое поражение РФ "руками и телами украинцев".

Об этом в комментарии пропагандистам заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также выдал, что США "управляют этой войной".

Комментируя активно продолжающееся в США обсуждение возможных поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, Лавров так разволновался, что позабыл, что Россия в Украине ведет "специальную военную операцию". Он назвал агрессию РФ против соседнего государства "войной", за что в России легко можно попасть под статью о "дискредитации российской армии".

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При этом, по мнению Лаврова, развязанной Кремлем агрессивной войной против Украины управляет не Москва, а Вашингтон.

"Я не в состоянии комментировать их (американских политиков. – Ред.) заявления. У них семь пятниц на неделю. Может быть, готовят общественное мнение. Но то, что это не изменит существа происходящего – это факт. А происходит то, что Украину подготовили для того, чтобы... Долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", – выдал Лавров.

Истерические реакции на возможную передачу Штатами Украине ракет ATACMS со стороны МИД РФ звучат не впервые. Так, подчиненный Лаврова, замглавы МИД России Сергей Рябков на днях выдал, что возможные поставки ATACMS "показывают, что Штаты занимаются безостановочной эскалацией ситуации, при этом пренебрегая сопряженными с этим рисками". Он также повторил излюбленную мантру правящей верхушки РФ: мол, что эти ракеты "не изменят ситуации на поле боя".

Напомним, на фоне продолжающихся дискуссий в США о передаче Украине дальнобойных ракет, 17 сентября стало известно, что сенаторы-республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS.

При этом западные СМИ ранее сообщили, что во время визита Зеленского в США не будет объявлено о предоставлении Украине ATACMS , как это предполагалось ранее.