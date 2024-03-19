Какая у них страна, такая у них и оппозиция, а какая оппозиция, такие и протесты. Более бессмысленного и тупого призыва, чем прийти на выборы, причём одновременно (и это считали АНТИпутинской акцией!), невозможно и представить.

Пока власть централизованно обеспечивала явку бюджетников, сгоняя их на участки, оппозиция делала то же самое, сгоняя туда же протестный электорат. Вместе они и создали прекрасную картинку для телевидения: очереди к участкам были настоящими!!!

Их народ является результатом уникального инфобиологического эксперимента. Вешаться — хорошо! Одновременно — хорошо! Единственный вопрос: верёвки выдадут или брать свои?