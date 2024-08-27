Омский НПЗ после последнего взрыва остановил почти половину производственных мощностей – Reuters

После взрыва, произошедшего в понедельник, 26 августа, самый большой НПЗ России в Омске остановил почти половину своих мощностей. При этом официально пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в "штатном" режиме, возгорание оборудования "полностью локализовано".

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что в результате взрыва на НПЗ получили повреждения и была остановлена ​​установка для первичной переработки нефти АВТ-11. Она наиболее производительна на заводе.

Запущенная в 2023 году АВТ-11 перерабатывает в год 8,4 млн. тонн нефти и 1,2 млн. тонн газового конденсата и обеспечивает 41% мощности Омского НПЗ. Завод производит примерно десятую часть всего топлива в стране.

По словам источников Reuters, прекращение переработки нефти на АВТ-11 может привести к полной остановке гидрокрекинга на Омском НПЗ, поскольку завод снабжается сырьем (вакуумным газойлем) непосредственно с АВТ-11.

Вторую по производительности на Омском НПЗ первичную установку – АВТ-10 (8,6 млн тонн в год, 37% мощности НПЗ) – ранее останавливали из-за пожара 1 августа.

Пресс-служба завода сообщила, что инцидент не отразится на производственной программе, поскольку "план по переработке будет выполнен путем дополнительных перерабатывающих мощностей предприятия". В результате взрыва и пожара на заводе один человек погиб, семеро пострадали.

В прошлом году Омский НПЗ переработал 21,28 млн тонн нефти и произвел 5,07 млн ​​тонн автобензина (11,5% от общего производства в РФ), 8,1 млн тонн дизтоплива (9,2%) и 1,63 млн тонн авиакеросина (15%).

Как сообщал OBOZ.UA:

– В понедельник, 26 августа, на нефтезаводе в российском Омске раздался мощный взрыв. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

– 1 августа на Омском нефтеперерабатывающем заводе также произошло возгорание. Там вспыхнула установка в помещениях насосной, предназначенной для переработки нефти.

– Утром 26 августа в Саратовской области РФ пожаловались на атаку беспилотников, в том числе в районе военного аэродрома "Энгельс-2", откуда именно вылетели бомбардировщики для ударов по Украине. После взрывов россияне заявили о повреждении многоэтажек в этом городе и облцентре – якобы из-за падения обломков дронов.

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