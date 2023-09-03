Олигархи Путина стали мишенью для украинских дронов, – Фейгин

Участившиеся атаки дронами на военные объекты на территории страны-оккупанта России, а также взрывы в Москве влияют на сознание российской политической "элиты". В отличие от рядовых россиян, которые пока отстраненно наблюдают за происходящим, олигархи понимают: наряду с военными объектами они также являются мишенью для украинских атак.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "Элита по этому поводу определенно нервничает", – заметил он.

"Рядовой обыватель не чувствует этого, он отрешен от всего. Он фаталист. Но когда дрон прилетает на Рублевку или в "Москва-Сити", элиты это примеряют на себя. Потому что рано или поздно он может долететь, может быть более меткое попадание", – подчеркнул правозащитник.

По его оценкам, эти единичные, избирательные удары по столице России или другим городам РФ для рядовых россиян менее чувствительны, чем удары по Крымскому мосту. "Для обывателя он ближе, чем военный объект, он по нему ездит. Военные объекты от него совсем далеко", – пояснил Фейгин.

"Но на сознание российской "элиты" это, безусловно, влияет. Они понимают, что наряду с военными объектами они являются мишенью", – заметил он.

Как допустил правозащитник, в сложившейся ситуации "элиты" в России заинтересованы в затягивании войны против Украины, как минимум, до президентских выборов в США, на которых может победить пророссийский кандидат. "Наверное, это внушает надежду на то, что надо чуть-чуть потерпеть, чуть-чуть подождать, и Запад дрогнет", – сказал Фейгин.

Вместе с тем он констатировал, что Украина не может рассчитывать на экономический крах РФ в ближайшей перспективе. "Пока пополняется бюджет за счет продолжающегося экспорта энергоресурсов, у Кремля есть куда снижать социальный уровень населения", – подытожил оппозиционер.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 30 сентября прогремели взрывы в Брянске и Туле, там вспыхнули пожары, заявлялось об атаках БПЛА. Той же ночью два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в Пскове. В результате атаки БПЛА по аэропорту два самолета Ил-76 были уничтожены, еще четыре повреждены.