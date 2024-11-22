'У каждого из них есть собственные цели': в ЦПД рассказали, кто 'толкает' Путина на осуществление ударов межконтинентальной баллистикой

На эскалацию в войне против Украины российского диктатора Владимира Путина толкают два представителя его близкого окружения. Речь идет о первом заместителе главы администрации президента РФ Сергее Кириенко и бывшем секретаре российского Совбеза, а ныне помощнике Путина Николае Патрушеве.

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Именно они убедили диктатора нанести удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, каждый при этом преследует свои цели. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, на удары межконтинентальной баллистики и повышение градуса напряжения Путина толкают Кириенко и Патрушев.

"У каждого из них есть собственные цели. Кириенко, например, отвечающий за все информационные операции, пытается стать серым кардиналом внутренней и региональной политики", – считает Коваленко.

При этом и Кириенко, и Патрушеву, как, в конце концов, и самому Путину, совершенно безразлично, какое будущее они своими действиями готовят для РФ.

"Повышение градуса будет постепенно превращать Россию в КНДР. И жесткие действия против обеих этих стран, изоляция – это будущее", – резюмировал Коваленко.

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К — аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков – Волгоградская область).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – отмечали в ВС.

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.

Вечером в день атаки Путин выступил с заявлением для россиян . В частности, сказал, что скорость баллистических ракет – в диапазоне от 4 км/с до 7,8 км/с и что в мире якобы не существует средств противодействия очередному российскому "аналогов нет".

Применение межконтинентальной баллистической ракеты по украинскому городу Путин назвал "ответом на удары американским и британским оружием по территории России".

А уже на следующий день найденная в Днепре деталь от упомянутого "Орешника" разоблачила ложь Кремля.