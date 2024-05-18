Оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото

Российские оккупанты боятся атак морских дронов. От этого оружия, мастерски применяемого украинскими спецслужбами, они решили защититься системой преград вроде подводных сетей, плавучих барьеров, средств ПВО и РЛС.

В частности, укрепляют оккупанты свою военно-морскую базу в Новороссийске, куда ранее они перетащили большую часть Черноморского флота РФ. Как именно захватчики пытаются защитить свои корабли от уничтожения, разведали агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агенты движения "Атеш" в Новороссийске фиксируют усилия российской власти по укреплению военно-морской базы Черноморского флота. Сообщается, что они устанавливают различные средства против морских дронов. Мы фиксируем установку подводных сетей и плавучих барьеров, которые, в теории, должны помешать атаке дронов. Кроме того, наращиваются средства ПВО и РЛС", – отмечено в сообщении.

Впрочем, партизаны скептически оценивают эффективность этих усилий оккупантов. Ведь предпринимать меры по защите своего флота в Новороссийске захватчики начали не вчера и не позавчера. Но этом не помешало Украине эффективно поразить определенные цели в этом городе 17 мая.

Напомним, ранним утром 17 мая стало известно, что в Новороссийске прогремела серия взрывов. В сети начали появляться видео с мощными взрывами, а очевидцы рассказывали о прилетах по порту и нефтебазе.

Позже стало известно, что под удар той ночью попал не только Новороссийск. В рамках спецоперации СБУ и ГУР также были атакованы временно оккупированный Севастополь и российский город Туапсе.