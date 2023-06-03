Оккупанты стреляли по Харькову, однако ракеты остались на территории РФ: применили ПВО. Фото

Ночью 3 июня российские оккупанты снова ударили по Харькову. Но в итоге их же ракеты оказались у них же на территории.

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Кадры вылетов появились в Telegram. На территории страны-агрессора осталось полно осколков (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что враг запустил ракеты по Украине, у него самого сработала ПВО. Система начала сбивать ракеты на самой же территории страны-агрессора.

Так, после работы ПВО очевидцы из Разумного сообщили про большое количество осколков.

Кроме того, по данным людей, даже есть повреждения автомобилей.

Отметим, на территории страны-агрессора России случилось новое ЧП. Шебекино Белгородской области, которое находится близ границы с Украиной, вновь затянуло дымом днем 2 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-террористе РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

В Белгородской области России в ночь на 1 июня местные жители вновь пожаловались на мощные взрывы. Россияне паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

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