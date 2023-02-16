Оккупанты хотят превратить украинских детей в секту ''свидетелей Ленина-Сталина-Путина''

С нового года путинизм с новой силой взялся за детей и молодежь. Это касается и собственных граждан, но особенно юных и маленьких украинцев на временно оккупированных территориях. Режим апробирует несовершеннолетние методы, которые, по его мнению, за десятилетие смогут превратить украинских детей в россиян, а ближайшую перспективу – решить демографические проблемы РФ и подготовить мобилизационный резерв для новых агрессивных войн.

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Как именно это происходит – рассказывает Центр стратегических коммуникаций.

Под лозунгом "объединения славян" молодежь уже пытаются привлекать в "Юнармию" – массовую молодежную организацию с миллионом участников, курируемую Министерством Обороны России. На работу с детьми в Украину приезжают молодые и заряженные воспитатели из России – профессиональные массовики-затейники российского фашизма, которые и должны стать инженерами душ покоренного населения.

К примеру, в рамках еженедельного русского урока они посещают молодежь в обычных школах с целью пропаганды. Такой урок под названием "Разговор о важном" уже проходит каждый понедельник с начала учебного 2022 года как в самой России, так и на оккупированных ею территориях.

Российские военные и боевики т.н. "ЛДНР" посещают школы в их же разрушенном Мариуполе и раздают детям конфеты, пытаясь вызвать доверие и эмпатию.

Даже "высокие шишки", например, депутаты Госдумы РФ, также находят время на "перевоспитание" детей, приезжая поговорить с ними об "украинском фашизме". Самих детей периодически заставляют выполнять выступления перед "асвобадителями" в рамках системы внешкольных кружков.

Введенная на оккупированных территориях "профилактическая опека" над детьми на самом деле является игрой в благотворительность "доброй России". Все ради новостей в медиа типа: "В Запорожской области медики по поручению Путина проводят профосмотры детей".

29 января были обнародованы новые поручения Москвы по введению стратегии молодежной политики до 2030 года. Из них понятно, что оккупанты задались целью "закрутить гайки". К примеру, запланировано взять под контроль русского страны всю внешкольную систему детского воспитания. Так, все творческие кружки в России и на оккупированных территориях должны войти в систему "Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи – Движение первых", которое на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества планирует открыть свои центры. Но особенность развития такой системы состоит в том, что к работе с детьми в творческих кружках будут системно привлекать "героев России" и "ветеранов СВО" – в рамках программ наставничества.

Задачу усилить работу с молодежью в феврале уже озвучил и гауляйтер оккупированного Крыма Аксенов.

Привлекая молодежь в парамилитарные структуры Минобороны, вроде "Юнармии", РФ нарушает Женевскую конвенцию, запрещающую вербовать в армию гражданское население оккупированных территорий. Ведь работа со старшеклассниками – ничто иное, как создание мобилизационного резерва.

Исследователи из Йельского университета обнаружили, что РФ системно переселяет в Россию украинских детей и занимается их идеологическим перевоспитанием. Они нашли 43 заведения, куда начиная с 24 февраля привезли 6 тысяч украинских детей и подростков. В большинстве таких заведений занимаются пророссийским перевоспитанием, а в некоторых проводят военную обучение или противодействуют возвращению к родителям в Украину, говорится в исследовании.

Оккупация чужих территорий агрессивным режимом современной России несет опасность втягивания их населения в водоворот братоубийственных и захватнических войн. Еще до полномасштабного вторжения, когда под контролем Москвы было около 7% украинских территорий, их жители уже были вынуждены убивать и умирать в интересах Кремля – в Украине, на Северном Кавказе, в Сирии.

Сейчас же, по данным "Восточной правозащитной группы", против Украины подняли оружие около ста тысяч граждан, из которых несколько десятков тысяч уже погибли. И это отнюдь не "гражданская война", как могут поспешить объявить глашатаи Кремля.

Как именно детей вовлекают в секту "свидетелей Ленина-Сталина-Путина"

В ноябре было открыто херсонское отделение "Юнармии". Руководить ею отправили некоего Серафима Иванова. По информации сайта Investigator.org.ua, он является членом "молодежки" Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийской организации "Боевое братство" – общероссийской некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов. На встречах с украинскими детьми Иванов продвигает месседж, что Россия является социальным государством, которое заботится о людях, а именно о детях, у которых, в отличие от Украины, где "все разграблено", есть много возможностей.

Например, свою встречу со школьниками Геническа (на фото) он прокомментировал так: "Мы показали настоящие возможности, настоящие блага, которых уже достигают, и с помощью которых становятся лучше их сверстники. Это – поездки в "Артек", это – получение навыков медицинской помощи, военно-патриотическая подготовка".

О том, что россияне планируют увеличить "меры по повышению уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях 31 января заявил и Центр национального сопротивления. Там сообщили, что гауляйтер Крыма Аксенов встретился с региональным руководителем ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) Андреем Поповым по поводу участия этого пережитка советской эпохи в воспитании детей. Речь идет о школах Крыма, а также захваченных районах Запорожской и Херсонской области.

Центр национального сопротивления также назвал причину такой активности – недавно оккупанты провели исследование настроений среди молодежи юга Украины, которое показало, что юные украинцы не поддерживают оккупантов.

Потому они решили активизировать работу с украинскими детьми. В частности, на оккупированные территории уже прибыл заместитель начштаба "Юнармии" Виктор Кауров, который провел встречу с гауляйтерами Сальдо и Балицким. Как отмечают в Центре национального сопротивления, "Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи – "Движение первых" – подобно Комсомолу и имеет признаки тоталитарного культа".

Уже фиксируется и прямая агитация за вступление в русскую армию на оккупированной части Херсона. В учебных заведениях Скадовского района на занятиях по допризывной подготовке учащимся 10-11 классов рассказывали о вступлении на военную службу в русскую армию.

Кроме того, оккупационная администрация в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах анонсировала создание кадетских классов в школах, где юноши от 15 лет должны "углубленно изучать военное дело".

Также Центр национального сопротивления сообщил, что ввиду отсутствия спроса, россияне предлагают ежемесячные выплаты в размере 4 000 рублей родителям, чьи дети пойдут учиться в их фейковые вузы, организованные на временно оккупированных территориях.

Депутаты из Госдумы РФ, посещающие оккупированные территории, тоже небезразличны к украинским детям. "Это история, которую не учили в Украине. В школах намеренно обходили зверства фашистов, потому что надо было героизировать таких изуверов, как Бандера и Шухевич", – сообщил детям Геническа депутат Кастюкевич (на фото).

На День памяти жертв Холокоста гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко послушно распространяла месседжи кремлевской пропаганды о том, что украинцы – это почти гитлеровцы: "И сегодня мы не только вспоминаем жертвы фашизма, но и понимаем, с кем ведем борьбу сегодня, когда наши земляки гибнуть от рук нацистов. Борьбу, которая спасет наших детей и внуков от фильтрации безумных украинских националистов".

Как видим, для российской пропаганды нет моральных преград для циничных спекуляций на тему катастрофы еврейского народа. Уже не говоря о том, кто в современной российско-украинской войне действительно наследником гитлеровского нацизма и экспансии.

Командируют в Украину и депутатов из российской глубинки. "Молодогвардейцы Запорожской области встретились с членом координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" и депутатом Госсовета Удмуртской Республики Вячеславом Девятовым. Встреча состоялась в рамках проектного клуба "Я Гвардиец". Участники обсуждали тему СМИ: telegram независимость в журналистике и т.д.".

В январе 2023 года оккупационные администрации также активно отрабатывали пиар-акцию, в которой принимал участие Путин – "Елка пожеланий". Сюжеты о том, как Путин и другие представители российских властей делают детей счастливыми, заполонили каналы: "Мальчику из села Дмитровка подарили ноутбук в рамках акции "Елка желаний", "Руководитель одного из предприятий Мелитополя Виталий Плакун осчастливил мальчика из села Дмитровка".

Еще в конце августа депутаты Госдумы, посещающие оккупированные территории, представили в Москве доклад "О нацификации образования в Украине " . В ней говорилось, что в течение последних 30 лет в Украине последовательно "воспитывали нацистов и националистов, и теперь задача российских педагогов - перевоспитать украинскую молодежь". Этому посвятили отдельный форум. И именно тогда впервые прозвучало слово "перекодирование".

По информации 0629.com.ua, в разрушенном россиянами Мариуполе осталось около тысячи украинских учителей, большинство из которых согласились на сотрудничество с оккупантами. Их отправили на курсы в Россию, где местные учителя "делились опытом" и рассказывали об "объединении славян".

Оформление русскими флагами входа в школу №7 в Мариуполе. По информации сайта 0629.com.ua, слева – директор школы Попазова, далее – экс-глава оккупационной администрации Мариуполя Иващенко, рядом Саблин – депутат госдумы РФ.

А еще рашистская пропаганда в Мариуполе утверждает, что именно Украина и "Азов" намеренно уничтожили город. К примеру, оператор мариупольского телеканала принял участие как герой в создании программы для Министерства обороны России, где обвинил во всех мыслимых грехах украинскую армию. Позже оккупанты наградили его квартирой. За этим роликом можно понять, какие именно месседжи внушают оккупанты детям:

"Танк ВСУ скрывался за жилыми домами"

"Минометный расчет ВСУ находился на крыше дома"

"ССУшники выжигали дома. Им было безразлично – есть там люди или нет"

"Украинские военные выгоняли людей из квартир"

"Украинские власти не организовали выезд людей из города"

"Украинские военные расстреливали людей в машинах целыми семьями"

"Целью азовцев было убить как можно больше жителей Мариуполя"

"В школе проводится очень мощная пропаганда, уроки любви к России и тому подобное, – рассказывает журналист Максим Грабовский, который до полномасштабного вторжения работал на мариупольском телевидении. – Лично меня эмоционально задела история об оккупантах, которые приходили в школу дочери моих знакомых и раздавали детям. И потом эта девочка в телефонном разговоре сказала: "А вот украинские военные нам конфеты не носили…".

Оккупанты ходят по школам, в которых младших учеников призывают вступать в "Орлята", а старших - в "Движение первых". Октябрята и пионеры – если сравнивать. В этом задействованы и учителя, которые просто на уроках, вместо обучения, заставляют детей выбирать, чем они будут заниматься в этих организациях. Такая тоталитарная промывка мозгов через систему образования – это серьезная проблема, и Украина должна быть готова дать ответ на этот вызов".

Следовательно, на оккупированных территориях Украины российский режим ведет антиукраинскую пропаганду, направленную на детей и молодежь. К работе с детьми привлекают "героев СВО". Часть мариупольских учителей, которые не смогли или не захотели уехать из города, стали предателями и пошли работать на врага.

Массовая милитаризация детей через "Юнармию" и школу, ложь и агрессивные манипуляции, объединение всех детских кружков в одну тоталитарную организацию нового Комсомола, "Движение первых", все это наглядно показывает, что именно русский фашизм – не пропагандистское клише, а реальная угроза, с которой столкнулись Украина и мир