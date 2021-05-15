Офицер ВСУ пояснил тягу школьников РФ к оружию. Показательные фото

В Барнауле, Россия, школьник принес в учебное заведение нож и планировал метать его в своих одноклассников. Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал снимки, на которых продемонстрировал, как в российской военизированной детской организации "Юнармия" детей учат пользоваться оружием и другими опасными предметами.

Соответствующие фото офицер опубликовал в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Известно, что нож у мальчика заметили другие ребята у него в портфеле. Учитель пытался забрать колющий предмет, но ученик его не отдал и убежал с урока.

"Интересно, кого обвинят на этот раз? А я просто напомню за Юнармию", – подписал снимки Штефан.

На кадрах видно, что в "Юнармии" детей учат пользоваться различными видами оружия, а также драться с помощью таких опасных предметов.

Отметим, что "Юнармия" – это всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооруженных сил России, ЦСКА.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская военизированная детская организация "Юнармия" стала фигурантом грандиозного секс-скандала. В ее лагерях на территории оккупированного Крыма осуществлялось развращение детей.