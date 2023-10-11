Один военный погиб, еще пять ранены: в Брянской области пожаловались на обстрел

Россияне пожаловались на обстрел села Гудовка Погарского района Брянской области, который произошел после обеда 10 октября. Как отмечается, в результате обстрела погиб один военный армии РФ и еще пять были ранены.

Об этом сообщают в российском Telegram-канале "Astra". Отмечается, что погибший солдат РФ был срочником.

Как сообщают источники издания в медицинских службах региона, в Погарскую ЦРБ Брянской области накануне с различными ранениями было доставлено 5 военнослужащих РФ.

Из них четверо оказались срочниками, и еще один военнослужащим по контракту. Еще один срочник погиб в результате обстрела.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 11 октября два БПЛА якобы пытались атаковать хранилище с топливом в Брянщине. Атака произошла около полуночи в поселке Лесное Суражского района, который находится в 70 км от российско-украинской границы. Пропагандисты заявили, что дрон самолетного типа летел на высоте 60 метров, но оккупанты якобы сбили БПЛА из стрелкового оружия с применением антидронового ружья.

Напомним, что в Брянской области РФ неизвестный летательный аппарат атаковал нефтебазу. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 3 м и глубиной 1,5 м.