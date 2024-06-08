'Обвиняют' по уголовной статье: в РФ объявили в розыск Юлию Тимошенко

Народногго депутата многих созывов Юлию Тимошенко объявили в розыск в России. Отмечается, что министерство внутренних дел РФ разыскивает украинского политического деятеля "по статье уголовного кодекса".

Соответствующая информация появилась в базе данных МВД РФ. Однако по какой статье ведется розыск, почему-то не указывается.

Юлия Тимошенко возглавляет политическую партию "Батькивщина" с 2001 года. По спискам этой партии она избиралась народным депутатом Украины семь раз, в том числе и в текущем составе парламента. Также Тимошенко трижды баллотировалась на пост президента Украины.

Тимошенко не только первая женщина в должности премьера Украины, но и дважды занимала этот пост – в 2005 и 2007–2010 годах.

Кроме того, Тимошенко не единственная представительница украинского политикума, объявленного в розыск в РФ. Такие " розыски" в России являются частью ее информационной операции по дипломатической изоляции Украины. Кремль и не думает бросатьпопытки представить свою непровоцированную агрессивную войну против украинского государства как нечто иное, чем она есть.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в России объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

Также среди разыскиваемых в РФ есть командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, бывший премьер Владимир Гройсман, экссекретарь СНБО Алексей Данилов и многие другие.

А в марте московский суд заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка за якобы совершение террористического акта. При этом его объявили не только лишь в федеральный, но и в международный розыск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!