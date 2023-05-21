'Украина победит, а Россия видоизменится': Буданов рассказал о будущем страны-агрессора

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина победит в этой войне, а Россия видоизменится. После победы украинцев ожидает длительный период тяжелейшей работы.

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О главе ГУР рассказал в документальном фильме журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Разведчик". "Рядовым гражданам Украины следует наконец-то поверить не в каких-то "все знающих экспертов", перестать бояться России и начать верить в себя, свой народ, армию и власть. И понять, что мы выигрываем эту войну", – сказал он.

Буданов также подчеркнул, что победа Украины – это абсолютно решенный вопрос. В частности, речь идет о возвращении административных границ по состоянию на 1991 год.

"Может быть ситуация, при которой не будет никакой капитуляции, однако мы вернем свои админграницы. Россия видоизменится. Это надо называть словом "видоизменится". Появятся ли там новые государствообразования? Появятся. Россияне сами прекрасно об этом знают", – уточнил он.

Кроме того, глава разведки отметил, что после победы собирается поехать в украинский Севастополь.

"Севастополь будет первым. Это мой родной город. Я родился в Киеве, но все детство прошло там", – объяснил он.

Однако, по словам Буданов, просто победой война не закончится, после этого Украину ждет достаточно сложный этап. Вероятно, он продлится не один год.

"Фактической реинтеграция наших территорий. Потому что сейчас, простите, мы получим плюс 3 миллиона населения, которое 9 лет жило под российской пропагандой. Это люди с другим восприятием мира, это не будет так легко, как кажется. День победы – он будет", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Кирилл Буданов заявил, что нападение России на Украину было неизбежным. По его словам, государство-агрессор начало готовиться к полномасштабному вторжению в Украину еще с 2007 года. А в 2014 году россияне воспользовались удобным моментом.

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