Когда мир ударил санкциями по демонически-агрессивно-рашистскому режиму россии, отреагировав на преступления, которые совершили россияне против украинцев, россияне восприняли это как развлечение.

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Ще б пак. Велич та імперство течуть по жилах кожного росіянчика. Пропаганда кожного дня не забуває наповнювати цю "чашу", бо ж це єдине, що залишилося у росіян, щоб пишатися. Тому з телевізора ллється солодким дощем велич, могутність й победізм, а ще ж, звісно, аналоговнетія.

Бо, як відомо усім росіянам з того ж телевізора, у них найкраща медицина, освіта, зброя, армія, золото, алмази, нафта, газ, їжа, й навіть гени у ДНК найкращі та їх на 1 більше, ніж у якогось там українця чи німця з поляком.

Велич на росії у всьому. Кожен фільм, новини, диспути про велич росії над усім світом в усьому.

Найкращі у світі надої де? – звісно ж на росії. Найвище плигає хто? – звісно ж росіяни. Найбільші врожаї де? – на росії. Найкраще усе, усе, усе найкраще де? – на росії й тільки на росії, бо ж саме там живуть багаті, розумні, щасливі люди. Ця мантра, щоденне нагадування росіянам з будь якого інформаційного ресурсу. Вони просто не можуть жити без цього нагадування та схожі на наркомана, який не може без дози. Дивне життя в уявленому світі. Але, новини кажуть про те, що ці створені пропагандою симулякри скоро луснуть й росіяни залишаться сам на сам з реальністю.

Тому, живучи в уявному світі багатої та щасливої країни, яка має усе най-най-краще, ніхто з росіян не замислювався над санкціями, їх впливом, особистою відповідальністю за злочини, яким буде життя у гетто, у світі повному зневаги та презирства до представників новітньої групи фашизму.

Критична більшість російського суспільства крутила дулі у тик-токі та інстаграмі коментуючи санкції. Пам’ятаєте "не смішите наши искандеры"? – ото з цієї теми.

Які санкції, який вплив на економіку, виробництво, їжу, обслуговування, медицину, армії, людей, життя? – не смішіть наші Іскандери – бо ж на росії усе най-най-краще.

Звісно ж ті, хто робив населенню ці наркотичні вливання у вену, не розповідали про те, що користуються сучасною імпортною медициною за кордоном, імпортними авто, імпортними ліками, імплантати, батоксом, сіліконом, кухонним приладдям, гаджетами та навіть продуктами харчування.

А нарід продовжував жувати інформаційну жуйку про най-велич росії, сидячі у дерев’яних хрущобах, побудованих Потьомкіним, без води, з тарганами, по вуха у фекаліях та кредитах.

Сміятися з санкцій "загниваючого Заходу" було дуже смішно. Бо ж й освіта на росії най-най-краща, як у срср. Тому нарід не міг скласти 2+2 та подивитися, що виробляє росія, з чого та що вони усі споживають.

Це було б відкриття віку, бо ж росія, країна вигаданих нано-технологій та аналоговнета, була споживачем 70% імпортних товарів, інгредієнтів, складників, технологій.

Усе, до чого звикли росіяни або імпортоване, або виготовлене за імпортними технологіями на імпортних інгредієнтах і замінити їх на росії просто немає чим, тому росіянам доведеться жити, звикаючи до відсутності якісного, смачного, корисного чи просто рятувально-життєвого.

На сьогодні багато галузей росії вже під загрозою існування, саме через відсутність складників для виготовлення найнеобхіднішого.

Це й авіабізнес, авіаобслуговування та будування, це й машинобудування й будівництво житла, й сільське господарство, й медицина, й виробництво паперу, ліків.

Західні компанії не тільки припинили поставку товарів та складників до росії, але й припинили обслуговування технологічних ліній, виробництв та поставку складників для виробництва.

Рухнули не тільки поставки вже готової продукції, а й логістика та імпорт будь яких складових для виробництва на заводах росії, які, як впевнені росіяни, працюють виключно на аналоговнетних росіянських технологіях.

Тобто це було смішно для росіянчиків, коли закривалися магазини відомих брендів чи фастфудні компанії.

Смішно, бо ніхто з них гадки не мав, що світ, це не тільки кросівки чи сумочки, бюргери чи напої, а й туалетний папір, ліки, авто, навіть ракети.

Без імпортних складових росія мертва країна, яка знаходиться на еволюційно-технологічному рівні 80-х років.

Безумовно, там є наробітки, але вони усі стоять на фундаменті імпортних складових, прив’язані до імпортних програм забезпечення.

На росії заговорили про дефіцит ліків та медичних складових. Я про це вже писала.

Одразу після появлення списку дефіцитних ліків на росії заговорили про гострий дефіцит іноземних знеболювальних та обладнання для стоматології.

З росії пішла найбільша американська компанія й російські лікарі одразу зіткнулися з перебоями в постачанні популярного місцевого анестетика "Убістезина", який використовують у стоматології.

Як цікаво, кричати, що США це зло, оголошувати США нещадну боротьбу, розповідати, як там все погано й залежати від банального американського анестетика.

Ні, звісно ж можна перейти на російський аналоговнет, але ж… Якщо порівнювати "Убістезин" із російськими аналогами, то вони суттєво гірші за ефективністю", — каже один з медичних директорів російських стоматологій "Дентал Фентезі" та Belgravia Dental Studio.

Фармдистриб’ютор росії "Протек" підтвердив, що тривалий час на росію американський анестетик вже не поставляється. А ось у 2022 році на росію було відвантажено 93 900 упаковок "Убістезина" на 369 млн руб. 2022 року.

Наразі російські стоматологи замінюють імпортний "Убістезін" російським аналоговнетом "Артікаїн-Бінергія", однак, щоб досягти необхідного ефекту, пацієнтам вколюють три-чотири дози ліків, що є небезпечним та неприємним.

Що ж, росіяни повертаються в улюблені радянські часи, коли усі стоматологічні процедури робили без обезболювання.

Крім знеболювального, проблеми виникли з стоматологічним цементом, який взагалі не має аналогів на російському ринку, то його немає чим замінити, ну, якщо звичайним цементом.

Виник й дефіцит стоматологічних шліфувальних дисків американської компанії.

"Вітчизняний аналог поступається імпортному матеріалу за якістю. Абразивність дисків низька, і для первинного шліфування пломби потрібен не один диск, а два і більше, що подорожчає лікування та збільшує його термін".

Що ж, в улюблені радянські часи, взагалі якось без цього обходилися, наждаком можна й будівельним пару раз чвиркнути по російських зубах.

Окрім цього на росії виник дефіцит стоматологічних борів, спреїв для наконечників, порошку для гігієни, запчастин для наконечників та установок від німецької компанії KaVo. Зникли з ринку капи для випрямлення зубів від компанії Invisalign.

Замінити всю цю продукцію росії ніколи не вдасться, навіть за рахунок китайського виробника.

Як неможливо знайти аналоги хірургічних інструментів та складових, гінекологічних, офтальмологічних, урологічних.

Росіянам треба звикати до труднощів та вчитися пишатися най-най-кращими у світі російськими технологіями без зубів та під гуркіт бор-машини радянського виробництва, гордливо вжинаючись у стоматологічне крісло, коли їм будуть виривати зуби без знеболювального.

Що ж, вже скоро росіяни покладуть зуби на поличку, яка, як вже видно по останнім подіям, буде китайського виробництва.

А санкції дійсно стали корисні для росії. Бо ж стільки років росіяни мріяли про те, щоб повернутися у часи срср, щоб по ГОСТу, щоб натурально-совєтське, російське, без імпорту, без ворожого, тільки російський аналоговнет, й, ось, мрії збуваються. Ще трошки й росія повернеться до сакрального стану, московських болот, де ні цивілізація, ні технологія, ні стоматологія не потрібні.