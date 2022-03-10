Обращение подписал даже мертвый: в России уличили университет во лжи о поддержке войны против Украины

В России за поддержку Путина и российского вторжения в Украину выступают даже мертвые. Журналисты "Новой газеты" среди подписантов обращения сотрудников одного из университетов Санкт-Петербурга с выражением поддержки действиям Кремля нашли погибшего в автокатастрофе выпускника этого ВУЗа.

Об этом сообщается в расследовании "Новой газеты".

По данным издания, с "полной и безоговорочной поддержкой" войны, развязанной Путиным в Украине, выступили уже 700 высших учебных заведений. При этом студентов, выходивших на антивоенные митинги, отчисляют из ВУЗов. А оккупантов, которым удастся вернуться из Украины, собираются зачислять на обучение без вступительных экзаменов.

В соревновании на более раболепное "всецелое одобрение" путинского "непростого и судьбоносного решения" (так так называемая "интеллектуальная элита" именует войну в Украине) на данный момент лидирует СПбГУ: за одобрение политики Кремля там собрано 2,5 тысячи подписей.

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Вот только журналисты "Новой" выявили среди подписантов не только тех, кто не является действующим сотрудником ВУЗа, но и множество людей, которые вообще никогда не имели отношения к СПбГУ.

"Во многих случаях значится только имя, без каких-либо пояснений. Есть и совсем курьезные, с приписками вроде "непоступивший студент", "уже не студентка", "мать студентки 1-го курса" или лаконичных "гражданин РФ", "предприниматель из Новосибирска" и "инвалид 2-й группы, пенсионер". С десяток водителей и работников университетского автохозяйства, пяток смотрящих за общежитием. Украшением этого собрания служат профессор Юрий Толстой 1927 г.р., рецензировавший работу Дмитрия Медведева, и научный руководитель дипломной работы Владимира Путина профессор Людмила Галенская", - отметили журналисты.

Они также отыскали среди "подписантов" выпускника этого университета Дмитрия Беридзе: он погиб в автокатастрофе годом ранее - но это не помешало ему выразить одобрение политике Путина и развязанной им войне.

Журналисты отметили: после того, как имя Беридзе заметили и об этом стало известно - из перечня подписантов в университете его убрали. Но скриншот, где его фамилия вписана под номером 331, существует.

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