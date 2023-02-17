Обливались холодной водой в знак поддержки войны: в российском Благовещенске устроили странную акцию. Фото и видео

В российском городе на границе с Китаем Благовещенске прошла креативная акция поддержки "специальной военной операции". Она была направлена на оказание помощи оккупантам в Украине, но практически свелась к тому, что 145 человек одномоментно окатили себя ледяной водой из ведер.

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Об этом сообщили пропагандистские каналы. Мероприятие проходило при поддержке муниципальных властей, с изобилием триколоров, георгиевских лент и обнаженных россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Многие сомневаются, что мы никак не можем помочь бойцам, но здесь самое главное, что мы обливаемся на холоде, в минус 22 градуса, мы объединились в едином порыве. Мы показываем, что мы все переживаем, хотим возвращения солдат домой. Мы вместе, мы сильны духом, мы русские, и мы непобедимы", – пояснили организаторы акции.

Как именно моржевание может посодействовать российской армии непосредственно на фронте, где захватчики гибнут "пачками", участники мероприятия решили не уточнять.

Подобная инициатива в Благовещенске позабавила западных журналистов. Корреспондент ВВС Фрэнсис Скарр с иронией описал это самоотверженное зрелище.

"Сотни людей России пришли на площадь в знак поддержки вторжения в Украину и специально для этого облились водой. И да, я не шучу", – написал он у себя в Twitter, опубликовав кадры сего действа.

Как сообщал OBOZREVATEL, такое рвение наивных и оболваненных пропагандой россиян не особенно вознаграждается их собственной властью. За мобилизованных, которые погибли в этой самой "СВО", их близким родственникам дарят шубы, полотенца, баранов и дрова.

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