Обещают 240 тыс. рублей: в ЧВК 'Вагнер' вербуют новобранцев через Twitter и Facebook – Politico

Российская частная военная компания "Вагнер" использовала социальные сети Twitter и Facebook для вербовки наемников для войны против Украины. В ряде западных стран эта военизированная структура искала медиков, операторов дронов и психологов, обещая зарплаты в размере почти 3 тысячи евро и льготы.

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Об этом идет речь в исследовании, опубликованном POLITICO. В издании отметили, что эффективность вербовки остается неясной, однако подобная реклама явно противоречит условям предоставления услуг Facebook и Twitter, которые запрещают такие материалы.

Согласно исследованию, ЧВК "Вагнер" активно использовала Twitter и Facebook для вербовки медиков, операторов дронов и даже психологов для помощи в боевых действиях, в том числе в Украине.

За последние десять месяцев, как указывает британская исследовательская группа Logally, специализирующаяся на дезинформации, эти объявления в двух соцсетях набрали около 120 тысяч просмотров за последние десять месяцев.

Исследователи обнаружили около 60 постов на десятках разных языков, в том числе, французском, вьетнамском и испанском, в которых речь шла о поиске наемников, специалистов по информационным технологиям, водителях и медиках для ЧВК "Вагнер". В этих постах указывались контактные номера телефонов и аккаунты в Telegram для связи, откликнувшимся обещали ежемесячную зарплату в размере 240 тыс. рублей (около 2 800 тыс. евро), а также ряд льгот, в том числе, медицинское обслуживание.

Неизвестно, размещали ли эти объявления непосредственно представители ЧВК "Вагнер" или за ними стоят сторонники этой частной армии.

"Мы знаем только, что используется тот же язык, что и ранее проверенные учетные записи Вагнера в таких соцсетях, как Telegram или ВКонтакте", — отметил руководитель отдела исследований Logally Кайл Уолтер.

Исследователям также не удалось установить, насколько эффективной была подобная вербовочная реклама. Однако, подчеркивает POLITICO, "подстрекательство к насилию — и пропаганда российских нападений на Украину — почти наверняка представляют собой нарушения отдельных условий предоставления услуг Facebook и Twitter, которые запрещают такие материалы".

При этом два указанных в постах телефонных номера точно связаны с ЧВК "Вагнер" и с российской военной разведкой.

"Некоторые из этих постов представляют собой настоящие пропагандистские фильмы в сочетании с телефонными номерами, чтобы вы могли напрямую связаться с представителями группы Вагнера. Поскольку мы продолжаем рассматривать Вагнера как все более и более опасную угрозу в мире, тот факт, что эти сообщения распространяются в Интернете, очень настораживает", — подчеркнул Уолтер.

Примечательной стала реакция администрации Twitter на запрос издания по поводу комментариев относительно рекламы с вербовкой наемников для ЧВК "Вагнер": ответ содержал смайлик в виде экскрементов.

На прошлой неделе, напоминает POLITICO, эта соцсеть вышла из добровольного кодекса ЕС по борьбе с дезинформацией.

"Новый закон блока о контенте, направленный на искоренение незаконного контента и лжи, Закон о цифровых услугах (DSA) , также должен вступить в силу 25 августа. Серьезные нарушения закона могут привести к штрафам в размере до 6 процентов от глобального доход", – пишет POLITICO.

А вот в компании Meta, которой принадлежит Facebook, на просьбу о комментарии отреагировали.

"Мы определили группу Вагнера как опасную организацию, что означает, что она не может присутствовать на наших платформах", — сказал представитель Meta.

По его словам, компания также удаляет контент, содержащий "похвалу или существенную поддержку Вагнера, когда нам об этом становится известно, включая сообщения, направленные на их вербовку".

Как отметил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в ходе войны в Украине она якобы потеряла около 20 тысяч бойцов, теперь же пытается найти новых рекрутов.

Так, в одном из постов на французском языке наемникам обещают "оплачиваемый отпуск, здравоохранение, хорошо оплачиваемую работу и возможность работать по всему миру". Рекламировалась зарплата в 240 000 рублей и "хорошая премия за результат".

"Присоединяйтесь к нам сейчас, чтобы защитить честь России и многополярный мир!" – призывает еще один пост на французском в Facebook.

Третий пост в Facebook на французском языке продвигал "страхование жизни" и работу в "команде, ориентированной на эффективность и победу".

"Евгений Пригожин прямо из Бахмута приглашает волонтеров от 22 до 55 лет для работы в ЧВК "Вагнер", – отмечено в посте на индонезийском языке.

"Группа Вагнера и несколько ее лидеров попали под санкции США и ЕС, а некоторые страны предприняли дальнейшие шаги по сдерживанию ее деятельности. В январе США заклеймили группу как транснациональную преступную организацию, ответственную за широкомасштабные нарушения прав человека. В мае французские законодатели проголосовали за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией", – напоминает POLITICO.

Упомянутое исследование проводилось в течении месяца с середины апреля по 19 мая, оно включало в себя посты в Facebook и Twitter по состоянию на июль 2022 года. На момент завершения исследования 58 из 60 сообщений оставались активными, лишь два были удалены Facebook после запроса POLITICO.

"Они определяют тактику, которая работает, и я думаю, как только они увидели, что им может сойти с рук размещение определенного контента на этих платформах, люди просто продолжили публиковать больше", — сказал Уолтер.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что ЧВК "Вагнер" начала отвод с некоторых позиций в районе Бахмута. Там отметили, что оккупанты совершают перегруппировку для того, чтобы не попасть в котел в Бахмуте.

Также в британской разведке сообщили, что подразделения 31-й бригады Воздушно-десантных войск России, вероятно, выдвинулись из района Сватово – Кременная для усиления флангов Бахмута.