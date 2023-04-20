'Обещали дрова, привезли билеты в цирк': супруга оккупанта пожаловалась на 'кидалово' от власти. Видео

В России жене мобилизованного на войну в Украину оккупанта власти устроили настоящую клоунаду. Вместо обещанных в виде помощи дров, ей привезли два билета в цирк.

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Об этом россиянка рассказала сама. Соответствующее видео опубликовал ряд российских паблик и оно быстро распространилось по сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах жительница Карачаево-Черкесии Ирина Никифоряк жалуется на "кидалово" от власти.

Она рассказала, что ее муж 24 января этого года был "добровольно мобилизован" на войну против Украины и местные власти пообещали ей за это помочь дровами.

По словам супруги оккупанта, она живет вместе с двумя инвалидами первой группы и 10-летним ребёнком. Дома у нее нет ни ванны, ни душа, поэтому приходится топить баню. Соответственно, она ждала обещанные дрова.

Однако не дождалась – ей долго обещали, но так и не привезли.

"Вместо этого они мне привезли два билета в цирк", – пожаловалась Никифоряк.

Глава местного сельсовета в ответ на ее вопрос сначала пытался обмануть женщину, говоря, что поставил ее на очередь, а затем прямо сказал что "дров, возможно, и не будет".

Как сообщал OBOZREVATEL, отец погибшего на крейсере "Москва" матроса-срочника Дмитрий Шкребец остался не только без сына, но и без жены. Она ушла, забрав с собой деньги – в сети пишут, что речь идет о 7 млн рублей (около 3,6 млн грн) государственной компенсации.

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