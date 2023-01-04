''Объект в форме шара, который летал по ветру'': в Ростовской области странно объяснили причины ''бавовны'', не поверили даже россияне

В России выдали странное объяснение "бавовны", напугавшей жителей Ростовской области накануне, 3 января. Оказывается, российское ПВО палило по "малоразмерному объекту в форме шара, который свободно летел по ветру".

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Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заявил об успешной ликвидации шарика - и призвал ростовчан сохранять спокойствие, однако вызвал недоумение у жителей РФ.

Голубев утром 4 января решил "успокоить" жителей Ростовской области, напуганных взрывами, прозвучавшими в регионе накануне. Он заявил, что взрывы были следствием работы ПВО, которая со всей "мощью" обрушилась на опасный "объект в форме шара", свободно паривший в небе.

"Уточненная информация о случившемся накануне. Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населённого пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", – написал Голубев.

Ростовский губернатор констатировал, что российская ПВО продемонстрировала высокую эффективность в борьбе с воздушными шариками, так что жители области могут спать спокойно.

"Настоятельно прошу всех сохранять спокойствие. Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны", – уверил Голубев.

Однако россиян подобные "объяснения" повергли в недоумение. В то, что регион был "атакован" воздушным шариком, и именно в связи с этим сработала ПВО, не поверили даже они.

"Самим не смешно?", "Так было два удара, а пишешь про один", "Инопланетяне", "Сущность в виде гномика", – пишут комментаторы.

Предположение о том, что ПВО сработала не по реальной угрозе, а по воздушному шарику, возмутило россиян.

"Малоразмерный объект в форме шара.." Так может это и был воздушный шарик?", "Дети в мяч играли он полетел через забор и ПВО его сбило. Эта версия правдоподобнее?", – пишут комментаторы.

Впрочем, части жителей Ростовской области и такого "объяснения" оказалось достаточно. Они благодарят губернатора за "божью росу" и ищут позитив.

"Да воздушный шарик был, к гадалке не ходить, и это хорошо, что даже шарик отследили, значит начеку", – пишет один из комментаторов.

Напомним, накануне вечером стало известно, что в Ростов-на-Дону добралась "бавовна". Возле облцентра, до которого раньше ничего не долетало, раздалось несколько мощных взрывов. После этого стало известно о работе ПВО. Однако местные власти до самого утра думали, как же объяснить срабатывание противовоздушной обороны - пока не родилась версия о "объекте в форме шара".