В Ростов-на-Дону добралась "бавовна": раздалось несколько мощных взрывов, сообщают о работе ПВО. Фото и видео

В небе над российским городом Ростов-на-Дону раздалось несколько мощных взрывов, предварительно сработала система ПВО. "Хлопок" видели и слышали севернее центра Ростова, в районах Суворовский, Большие Салы и Чалтырь.

Видео дня

Об этом пишут местные Telegram-каналы. Ростовские власти ситуацию не комментируют, обещая "сообщить факты, если они будут". А между тем жители Ростова выкладывают фото и видео "бавовны" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Добрый вечер, всех с новым годом! Коллеги мы уточняем информацию. Если есть факты, обязательно сообщим. Давайте профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях", – заявил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Между тем, обнародованные видео недвусмысленно свидетельствуют о работе ПВО. Однако происхождение ракет, появившихся над Ростовом, пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 31 декабря в России произошел пожар на Ростовской АЭС. Вспыхнул блочный трансформатор энергоблока №3. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

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