''Нужно было сразу всех разбомбить'': россияне заявили, что война против Украины ''оправдана'' и ''с ними Бог''. Видео

Граждане Российской Федерации продолжают поддерживать агрессивную войну, развязанную Россией против Украины. Они мечтают о победе своего государства, об уничтожении украинцев и бомбежках украинских городов, а также о капитуляции Украины и уверены, что Бог - на стороне агрессоров и убийц.

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Те же, кто заявляет, что хочет, "чтобы это все закончилось уже" - так и не нашли в себе сил осудить преступление своего государства против Украины. Об этом в ходе опроса "Белсат ТВ" заявляли жители российской Казани.

Так, один из опрошенных считает, что Украину разрушать, а украинцев убивать необходимо интенсивнее.

"Мало войск ввели. Надо было сразу всех разбомбить и окончательно приговорить всех нацистов", – заявил новоявленный российский "антинацист".

А пенсионерка из Казани повторила тезисы из российского телевизора о "непобедимости" России, воюющей "с 36 странами" и заявила, что на стороне агрессора - Бог.

"Мы воюем уже не с Украиной, а это вообще уже 36 стран. Это же такого отродясь в мире не было, с начала сложения нашего мира. Поэтому принять решение сразу, наверное, невозможно по всем вопросам. Я думаю, что все скоро закончится. Мы не только одни, Господь Бог с нами. Потому что Россия - она непобедима", – сообщила потребительница российской пропаганды.

Еще одна, чуть более молодая россиянка убеждена: война против Украины "оправдана".

"Мне кажется, все оправдано. Все что ни делается - все так должно быть. Значить, так должно быть. Перспектива у нас одна. Мы должны победить, у нас других вариантов нет", – заявила жительница Казани, не объяснив, впрочем, чем же оправдана агрессивная война и почему у агрессора нет варианта прекратить вторжение.

Россиянина с золотым зубом во рту и российской пропагандистской кашей в голове очень озаботило то, что "далекие страны не думают по-нашему".

"Не нам решать, это все им, генералам. Я слушаю Путина. Он так правильно рассказывает, все правильно говорит. А что-то там далекие страны по-нашему не думают чего-то, короче говоря", – заявил этот доморощенный "геополитик".

Наиболее адекватной оказалась молодая россиянка, которая хочет завершения войны - но так и не нашла в себе сил признать преступление своей страны.

"Я немножко даже боюсь, переживаю за свою страну. И хочу, конечно, чтобы это все поскорее закончилось, и чтобы мы все жили мирно", – сказала она.

Очередная фанатка войны попыталась оправдать отсутствие успехов российской армии: войска РФ, оказывается, стремятся избежать "больше жертв".

"Если было бы быстрее, может быть, было бы больше жертв. Поэтому, зная, общаясь с военными людьми - они говорят, что все маневры принимаются строго с расчетами", – поделилась своим "экспертным мнением" она.

Кому-то из опрошенных хочется прекращения боевых действий. Но не потому, что это позволит прекратить массовую гибель украинцев на территории Украины, а потому, что "спецоперация", по его мнению, затянулась - и россияне "устали".

"Конечно, немножко долго. Народ уже, конечно, устал. Ну а так, хочется, чтобы это все завершилось", – заявил этот мужчина.

А вот следующей опрошенной хочется не завершения войны, а капитуляции Украины.

"Хотелось бы, чтобы просто перешло в другие стадии. Переговоров ли... Чтобы капитуляция была кого надо", – заявила она.

Поддерживают войну далеко не только россияне старшего возраста. Находятся такие и среди молодежи.

"Да конечно Россия победит! Я уверен на 100% в этом!" - заявил потенциальный получатель повестки в рамках новой волны мобилизации в РФ.

Очередной опрос простых россиян о том, как они относятся к войне против Украины лишь снова подтвердил: агрессия против Украины является не только желанием российского президента Владимира Путина и его окружения. Уничтожения Украины, убийств и страданий украинцев хотят и большинство рядовых россиян. Тех самых, которые продолжают нести чушь о "братском народе".

Напомним, ранее о массовой поддержке населением РФ агрессии против Украины заявлял и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, в РФ полностью "поддерживают своего Гитлера" Владимира Путина. Он готов убивать россиян тысячами каждый день, а они готовы умирать на территории Украины в войне, не имеющей ни понятных причин, ни обозначенных целей.