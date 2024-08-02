"Новый виток эскалации": Скабеева устроила истерику из-за F-16 для Украины и попыталась угрожать. Видео

В России продолжаются активные обсуждения пока официально не подтвержденных поставок Украине западных истребителей F-16. Пропагандистка Ольга Скабеева назвала это "новым витком эскалации" и пригрозила украинцам очередной "аналоговнет"-разработкой РФ "Искандер-1000".

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Свои панические настроения и угрозы она выразила в эфире передачи на РосТВ. Она отметила, что Пентагон решил укомплектовать истребители F-16 для Украины современным оружием и дать добро на удары по России.

"Новый виток эскалации, похоже, полностью снес голову советнику ОП. Подоляк требует немедленно уничтожить Крымский мост, а также критически важную инфраструктуру Ростовской, Белгородской, Курской областей", – отметила Скабеева.

И добавила, что по данным СМИ, армия России отслеживает все украинские аэродромы, которые могут принять американские самолеты.

"Более того, издание Defence Express сообщило, что в России прямо сейчас завершаются работы по баллистической ракете под условным и неофициальным названием "Искандер-1000", имеющей дальность стрельбы до 1000 км и доработанную боевую часть", – рассказала пропагандистка.

"В общем, к приему F-16 Россия готова", – пригрозила Скабеева.

Напомним, ранее на слухи о получении Украиной истребителей F-16 отреагировал спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он пригрозил, что самолеты будут уничтожаться на фронте.

"Самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Никакой волшебной таблетки и панацеи у киевского режима нет, они должны осознавать", – издал Песков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 июля издание Bloomberg сообщило, что первая партия долгожданных истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла в Украину. Количество поставленных самолетов якобы невелико.

– В ОП заявили, что не будут официально подтверждать эту информацию: "ни да", ни "нет". Там объяснили, что это "фактор существенного выживания", поэтому не нужно точно говорить, есть ли у нас эти истребители или нет. Сообщения о якобы поступлении F-16 пока не подтвердили и в США.

– Тем временем российская армия уже разместила "Бук" в Донецкой области для охоты на F-16. Технику захватчики расположили во временно оккупированном Волновахском районе.

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