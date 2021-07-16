Великий графоман Таврический написал очередную белиберду, продравшись сквозь дебри имперской бредятины. Историк из Путина никакущий, как, собственно, и политик. Вот ворюга он – отменный, и маньяк – вполне себе устрашающий. Потому и статейка получилась как протокол о намерениях возбужденного агрессора. Не дает Украина покоя Чикатиле многогрешному, зовет и манит его своими природными прелестями. Сначала Петрушка Толстой верещал про виселицы, на которых надо бы вздернуть руководство Украины, теперь вот про "один народ" завыл в своем бункере историк-баснописец.

Это вам не "Малая земля" со старческими воспоминаниями бровеносца-Ильича, тут галлюцинации с претензией на поглощение под эгидой воссоединения. При этом – вот прямо сейчас у Путина горит целая Якутия. Люди в отчаянии обращаются к Октавианчику: "Якутия горит заживо! Якутии нужна твоя помощь!", и тот, проникнувшись бедой, отправляет самолет для тушения пожаров в Турцию. Этот геополитик-ликвидатор еще в 2006 году лично убил "апстену" лесной кодекс, упразднив институт лесников и передав систему авиационной охраны лесов в ведение регионов. К чему ворам федерального значения нагрузка в виде лесов? Лес надо продавать в Китай, загребая прибыль в свои карманы. А если он начинает гореть – пусть регионы занимаются тушением. Они же задыхаются? – вот пусть сами и тушат. Великий Путин решает задачи межгалактического масштаба: к примеру, как поглотить Украину и всосать Беларусь, нагромоздив на политической карте мира новый имперский супер-сортир, где будет удобно трясти ядерными причиндалами.

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Литва строит стену на границе с Беларусью, ограждая себя от террориста Лукашенко, использующего беженцев в качестве "миграционного оружия". И именно в тот день, когда путинская симпатизантка Меркель успокаивала Зеленского, Путин родил на свет провокационного уродца, призванного разогнать по клеткам розовых пони, верящих в мирные намерения звероящера. Угроза полномасштабного вторжения возросла, ибо как еще понимать эту крокодилью тоску в период затянувшихся гибридных истязаний?

Можно уже сегодня констатировать: открытая война убьет Путлорашку об Украину. В этой войне Путлерёнышу не победить, потому что даже если Европа снова натянет на морду маску глубочайшей озабоченности – война эта будет идти на несколько скрытых фронтов. Первый незримый фронт – это условный Запад с США и Турцией, потому что и Байден, и тот же Эрдоган непременно окажут военную помощь Украине. Второй – талибы-целовальники с пушистыми бородами, которые непременно воспользуются ситуацией и рванут в Таджикистан, откуда можно будет расползтись на манящее постсоветское пространство. Третий фронт – тот самый, что уже сегодня пожирает россиян, десятками тысяч отправляя их в крематории под сказочку о чуде расчудесном, которое не опаснее обычного гриппа. По официальным данным за сутки в России выявлено 24 702 случая заболеваний коронавирусной инфекцией, при этом смертность за сутки обновила максимум — 780 человек. Больше всех умирают в Петербурге. Всё верно: это жертвы "фан-зоны" и "Алых парусов" подтягиваются. При этом россияне ведут себя как аквариумные рыбки: никто уже не помнит, как в июне 2020-го на грудь цепляли значки "Мы победили коронавирус". Это ведь так удобно – ни хрена не помнить!

В России идет битва за вакцинирование, но при этом нормальных вакцин нет. Мэр Краснодара привился показательно – на видео. Одна беда: пытливые зрители не увидели иголки. И ведь хитрого мэра можно понять: Спутник V – вообще не понятная заразная смесь, от укола которой и болеют, и умирают – только в путь. Ковивак от центра Чумакова толком не изучен, но рекламная компания разгоняет препарат как панацею. Эпивак-Корона – обычное плацебо, пустышка, но считается вакциной. Все эти иглоукалывания от чекистского доктора Менгеле – не про защиту населения, а про зарабатывание бабла, поскольку к производству псевдо-вакцин уже пристегнута вся приближенная братва мадам Голиковой и мужа её Христенко. Вы болеете и умираете – они зарабатывают миллиарды. Но отпетый лжец все равно – Сотник. Он же обещал доллар по 120! Где доллар по 120? Об этом со всей строгостью спрашивают умные пост-совки, у которых уже немытая морковь в магазине под 200. Доллар стоит как влитой по приказу верховного гавнокомандующего! Центробанк на стреме: скупка – проливка, скупка – проливка. А вот с морковью – беда. С декабря 2020-го по июнь 2021-го она подорожала на 321%. Пришла к продавцу и сказала: "Подорожала я!" А доллар – гляди-ка, стойко держится! Только зеленую бумагу жрать не станешь, а основные продукты питания дорожают каждый день. А осенью, сразу после похода к избирательным пенькам, так и вовсе устроят такое ралли, что в магазин можно будет ходить как в музей: любоваться и восхищаться недоступностью экспонатов.

А ведь вас предупреждали: девиз "проживем как-нибудь" - это не про выживание, а про грядущие похороны. Гонка выживальщиков плавно и незаметно эволюционировала в траурный марш вымиральщиков. И если тебя еще не зацепил ковид – не факт, что доживешь до вечера, и тебя не пришибет на улице какой-нибудь взбесившийся мент или пьяный водила. Новости из России напоминают сводки с фронта. Ночью в Кузьминках около 200 представителей таджикской и киргизской диаспор устроили массовую драку. В частной четырехэтажной гостинице в Геленджике произошел взрыв бытового газа: один труп, один пострадавший. В Иркутске мужчина с ребенком на руках пригрозил выпрыгнуть с балкона многоэтажки, если ему не дадут встретиться с женой, которую он обвинил в измене. И, пожалуй, хватит. Страна, сошедшая с ума, с боями прорывается в путинский рай, занимая близлежащие кущи. Через очищение душ в крематориях, через прыжки из окон в вечность, через искупление грехов жидкой заразой. А там в апостольской прихожей их встретит перекинувшийся накануне путинский двойничок и, энергично подмигнув, скажет: "Помните, я обещал вам, что мы победим? Мы победили!"

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