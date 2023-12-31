Новогодний киберподарок: украинские хакеры остановили работу платежных терминалов в России

Украинская IT-Армия устроила россиянам новогодний "подарок". В результате успешной операции за два дня до Нового года была остановлена работа многих платежных терминалов в государстве-агрессоре России.

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Крупнейший производитель онлайн-касс в РФ "Эвотор" не работает уже второй день – с субботы, 30 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что жители России не могут рассчитаться банковскими картами в магазинах, кафе, парикмахерских и других бизнесах.

В ведомстве подчеркнули, что это может нанести серьезный ущерб экономике страны-агрессора.

"Одна операция = мощный минус в российском бюджете. Уничтожайте экономику врага – присоединяйтесь к ІТ-Армии", – говорится в сообщении.

Напомним, что украинские хакеры хорошо "поздравили" оккупационную российскую армию с днем ракетных войск стратегического назначения страны-агрессора. Они поразили 15 важных сайтов врага и оставили там открытку с напоминанием о неудачных испытаниях российских ракет.

В частности, были поражены веб-страницы предприятий, являющихся частью инженерного обеспечения войск России.

Кроме того, хакеры из "IT Армии" остановили работу одной из крупнейших ERP-систем в России – 1С-Рарус . В результате клиенты этой системы, среди которых такие гиганты как "Татнефть" и банк ВТБ, не могли работать в полную силу из-за отсутствия бухгалтерских сервисов. Пострадал и другой бизнес – российские предприниматели в соцсетях сетовали на срыв сделок и порчу грузов.

Как сообщал OBOZ.UA, в это время российские хакеры рассылают украинцам письма якобы от мобильного оператора "Киевстар" и СБУ с вредоносным программным обеспечением. Тематика писем – "задолженность по договору "Киевстар"".

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