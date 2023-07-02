Новое биооружие: русские пропагандисты выдали страшилку о кусачих мухах. Видео

Российская пропаганда не прекращает пугать свой народ биооружием, которое "разрабатывают на Западе". На этот раз там придумали страшилку про филиппинских кусачих мух.

Видео дня

Также россиян предостерегли от употребления "опасных западных" пищевых добавок. О насекомых и "зараженной" еде им рассказывали различные "эксперты" с росТВ, фрагмент эфира распространился в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас в южных районах – Ставрополье, Дагестан – появились кусачие филиппинские мухи, которых разводили в грузинских биолабораториях. Они переносят разную гадость. И нам надо держать ухо востро", – высказался приглашенный в студию "знаток".

Ведущая в своем маразме тоже отличилась, спросив, стоит ли россиянам бояться ферм по выращиванию мотыля для откорма скота, ведь "по той же технологии заражать могут" и этих насекомых.

"Эксперт" заявил, что "методов убийства человека много" и в пример назвал способ через пищевые добавки, с ремаркой, что речь идет именно о "западных". Он утверждал, мол, племянница его приятеля заболела "непонятной болезнью" и умерла именно после употребления "западного Рафаэлло".

Еще в воображении пропагандиста, "убийственным" является американское пиво на экспорт, лекарства от сердца и, конечно же, комариные ферми миллиардера Била Гейтса.

"На "Геббельс-TV" сломался очередной бредоизмеритель – не выдержал нагрузки. Посудите сами: зараженный мотыль для откормки скота, конфеты-убийцы, западные лекарства с онкогенами, комариные фермы Гейтса. Бойтесь, россияне!" – прокомментировал маразм роспропаганды экс-заместитель главы МИД Украины Антон Геращенко.

Обратите внимание: все видеоматериалы и публикации росСМИ, как и заявления официальных лиц страны-агрессора РФ, содержат ложь, манипуляции, пропаганду и т.п.!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России пожаловались на планы США доставлять "зараженных комаров на дронах". В сети новый маразм россиян об американских биоллабораториях вызвал волну шуток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!