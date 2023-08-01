'Никто никаких выплат не обещал': контрактников армии РФ снова обманули с деньгами

В России всплыли очередные доказательства касательно обмана военным командованием страны-агрессора своих же мобилизованных. В Псковской области не выплатили деньги контрактникам армии.

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Там откровенно заявили, что никто и никаких выплат за участие в войне в Украине не обещал. Такие слова прозвучали от самого губернатора области Михаила Ведерникова, пишет "Псковская губєрнія".

Глава региона публично ответил на вопрос по поводу выплат в 100 тысяч рублей за подписанный контракт на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В частности, пользователь соцсети под ником Александр Владимирович спросил у губернатора, мол, "где обещанные губернаторские 100 тысяч при заключении контракта".

"Питер по 500 получил, а мы до сих пор ждём", – написал он.

"Никто никаких выплат не обещал. Региональные выплаты не предусмотрены. Только федеральные. На региональном уровне приняты льготы", – ответил ему губернатор.

Примечательно, что в комитете по соцзащите населения Псковской области после слов главы региона напомнили, что 3 августа 2022 года он лично таки подписал указ №140-УГ "О единовременной денежной выплате гражданам, проживающим в Псковской области и заключившим контракт для прохождения военной службы".

Но в этом документе, как впрочем и заведено в России, есть одно "но".

"Единовременная денежная выплата предусмотрена только для граждан, проживающих в Псковской области и заключивших контракт для прохождения военной службы с 1 июля 2022 года в отдельных подразделениях Министерства обороны Российской Федерации, определенных военным комиссариатом Псковской области на основании директив Министерства обороны Российской Федерации и Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, а именно в подразделениях 71 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 6 мотострелковой дивизии, формируемых на базе 3 армейского корпуса", – говорится в сообщении комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России начали активно готовить к войне против Украины детей – во многих регионах открывают военные центры для подростков, также работают детские военно-патриотические лагеря. Несмотря на то что Римский статут запрещает вербовку детей до 15 лет в национальные вооруженные силы, несовершеннолетних учат пользоваться оружием и обучают ножевому бою.

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