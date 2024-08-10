Русской оппозиции не существует, существует лишь мордорское дерьмо. Недавно Яшин, Пивоваров и Кара-Мурза это подтвердили собственным примером. Снимите, мол, с россии санкции, россия не виновата, это всё путин, а "простые русские" тут ни при чём.

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И это говорят те, кто у них — лучшие из лучших! Что же тогда представляет собой всё остальное, если лучшее — такое?!

Между собой их "оппозиция" договориться не может, а с совестью — легко!

В третье тысячелетие попала страна, где обитают 140 миллионов рабов (среди которых не нашлось ни одного Штауффенберга!!!) — ко всему безразличных и всегда пьяных, которые вопят только если им не дают еды, но за еду сделают что угодно и убьют кого угодно.

"Простые русские"??? Простые убийцы. Скотина не виновата, что она скотина, а бывший человек, ставший скотиной, — виноват.

То, что кому-то кажется санкциями, это на самом деле обычный ошейник, только коллективный. Который повесили слишком поздно.

"Мы за путина не голосовали, мы вообще на выборы не ходим, мы ни в чём не виноваты!" — слышу я каждый день. Из каждой летящей на Харьков ракеты.