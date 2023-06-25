'Ничего не нарушаем': Лавров объяснил, получит ли Лукашенко ядерную кнопку

В России заявили, что размещая ядерное оружие на территории Беларуси, якобы не нарушают взятых на себя в рамках Договора о нераспространении ядерных вооружений обязательств. В качестве аргумента Москва выдвигает тезисы о "союзном государстве" и размещение США своего ядерного оружия на территории пяти государств-членов НАТО.

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уверил, что вместе с боеголовками самопровозглашенный президент Беларуси не получит "красную кнопку".

По версии Лаврова, Россия якобы имеет право размещать тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, хотя это противоречит взятым государством-агрессором на себя международным обязательствам.

"Российская Федерация и Республика Беларусь как члены Союзного Государства (в рамках которого у нас общая Концепция безопасности) имеют полное право договариваться о размещении части нашего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии – не только спецхранилищ, но и специально оборудованных самолетов. Ни Минск, ни Москва никоим образом не нарушают ни одно международное обязательство, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия", – заявил Лавров.

Он подчеркнул, что распоряжаться размещенными в Беларуси ядерными боеголовками Лукашенко по собственному усмотрению не сможет.

"Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника. Это в полной мере обеспечивает выполнение упомянутых мной обязательств", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также в очередной раз обвинил в "нарушениях" Соединенные Штаты Америки. По его мнению, это позволяет России делать, что ей заблагорассудится.

"США не вчера, не позавчера, а многие десятилетия назад разместили свое тактическое ядерное оружие на территории пяти стран-членов НАТО в рамках программы, которую они называют "совместные ядерные миссии". Военнослужащих этих неядерных стран обучают обращению с таким оружием. Мы многократно призывали США убрать тактическое ядерное вооружение на собственную территорию в ответ на призывы Вашингтона обсуждать ограничения на этот вид вооружений. Долгие годы были к этому готовы, но американцы, как и мы, должны были оставить свои тактические ядерные боеприпасы на собственной территории и ликвидировать бы инфраструктуру применения ядерного оружия, созданную на территории пяти неядерных государств", – выдал глава МИД РФ.

Он также обвинил западных лидеров в "колониальном мышлении" из-за обеспокоенности Запада ядерной эскалацией со стороны РФ.

"Аргументов, опровергающих нашу позицию, не услышали. Когда различные западные деятели, включая президента США, представителей НАТО, заявляют, что это абсолютно неприемлемые, безответственные действия России и Белоруссии, это означает только одно – колониальное мышление. Им можно все, что захотят, а нам – только то, что они "позволят", – заявил Лавров.

Напомним, ранее в ГУР оценили риск применения ядерного оружия Кремлем. Представители военной разведки Украины убеждены: и многократные заявления о возможном ядерном ударе, звучащие из Москвы, и история с намерениями Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – элементы шантажа Запада со стороны России.

На деле же агрессор ограничивается только заявлениями, хотя некоторые приготовления к перемещению ядерного оружия в Беларусь разведкой все же фиксируются.