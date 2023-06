Ни на что не повлияет: в ISW оценили заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси

В пятницу, 9 июня глава РФ Владимир Путин объявил, что уже в июле 2023 года его страна будет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил, что выполняется все по давно намеченному плану.

Эксперты оценивают, что это не эскалация, не изменит ядерную позицию НАТО и не свидетельствует о намерении государства-террориста применить такое оружие против Украины. На это указывают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там напомнили, что на днях Путин встретился с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко в российском Сочи. Он заявил, что необходимые беларусские хранилища для ядерки завершат строительство уже 7 и 8 июля.

После этого, по его словам, Россия приступит к передаче тактического ядерного оружия Беларусской Республике.

На этом кремлевский лидер подчеркнул, что размещение российского оружия на беларусской территории происходит по плану.

В ISW утверждают, что заявление главы страны-агрессора не является эскалацией предыдущей его риторики относительно ядерного оружия. Там считают, что Россия вряд ли применит его в Украине.

"Объявление Путина также вряд ли потребует изменения ядерной позиции НАТО", – подчеркнули специалисты Института изучения войны.

