Вечером 22 мая в Воронеже воспламенилось предприятие по производству пластика. Российский город укутал дым и продукты горения, пожар видно за много километров.

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Об этом сообщили российский СМИ. По информации от спасателей, пожар распространился на 250 квадратных метров, однако данных о пострадавших нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Огонь удалось локализовать только спустя час после того, как на место прибыли экстренные службы МЧС. Они же будут выяснять обстоятельства, при которых здание возгорелось.

Жители Воронежа с ужасом наблюдали за происходящим. Они массово публиковали в социальных сетях кадры горения.

Напомним, что сегодня также произошел крупный пожар в самой Москве. Там загорелось здание военкомата, стратегический объект тушили 15 пожарных.

Вообще для российской столицы пожары стали обыденностью. На прошлой неделе там загорелось предприятие по переработке вторсырья.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белгородской области РФ продолжаются бои между бойцами Русского добровольческого корпуса и подконтрольными путинскому режиму силовиками. Не исключено, что целью спецоперации РДК является захват базы хранения ядерного оружия, которая находится вблизи села Антоновка. Причем именно захват, а не уничтожение, иначе были бы применены дроны или ракеты.