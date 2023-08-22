Неужели война? В Белгороде окна первых этажей закрывают мешками с песком. Видео

В российском Белгороде готовятся к началу учебного года. Окна крупнейшего учреждения "Центр образования №1" заложили мешками с песком.

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Об этом сообщает росСМИ. Дополнительно стекла школьных окон изнутри проклеят бронированной пленкой.

По словам исполняющего обязанности директора Евгения Бабакина, в школу уже прибыли семь грузовиков с песком. Каждый из них перевозил от восьми до десяти тонн песка, но чтобы укрепить все окна, понадобится около 12 машин.

"Дополнительно все окна будут проклеены бронированной пленкой с внутренней стороны, эти работы начнутся на днях. Это программа для всех школ, все школы обязаны принять меры безопасности", - добавил директор.

Как данным росСМИ, с 1 сентября очное и смешанное обучение начнется лишь в тех образовательных учреждениях Белгородской области, которые расположены на расстоянии более 20 километров от границы региона. В каждой из этих учебных организаций требуется наличие специально оборудованных укрытий, а также обязательное обучение педагогических работников навыкам предоставления первой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 13 августа Россия вновь обвинила Украину в атаке беспилотниками по ее территории. В этот раз она якобы произошла в Белгородской области. Минобороны заявило об "успешном уничтожении" БПЛА.

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В Белгороде перед началом учебного года окна первых этажей школ закрывают мешками с песком.

Директор одного из учебных заведений рассказал РИА Новости, что