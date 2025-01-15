Нет медицины, дорог и газа: на росТВ неожиданно признались, что в регионах России большие проблемы. Видео

В России во время ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева случилась вопиющая дискредитация властей РФ. Представитель путинского режима – депутат Госдумы Андрей Гурулев внезапно набрался смелости и стал описывать настоящую жизнь своего родного Забайкалья.

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Об этом идет речь в одном из российских Telegram-каналов. По словам депутата, там царит настоящий гуманитарный кризис: отсутствуют дороги, больницы и медицинский персонал.

Люди отрезаны от цивилизации, и многие, чтобы выжить, вынуждены массово идти на войну против Украины.

"Я только что вернулся из родного Забайкалья, у нас есть село Газимурский Завод, там очень много народу, в том числе приезжих, а медицины нет. Три сарая 1929 года и советское сооружение, называется районная больница, из 22 врачей – восемь в наличии. Роддома сократили повсюду", – посетовал Гурулев.

Он добавил, что хорошо пока дороги там покрыты снегом. Потому что позже этот "зимний асфальт слезет" и довести кого-нибудь в больницу станет большой проблемой.

"По этим колдобинам кого ты куда довезешь? Аппендицит вырезать, надо 6 часов ехать в Краснокаменск. Хирурга нет 15 лет", – отметил путинский поклонник.

Депутат признает, что это глобальная проблема, которая затронула не только Забайкалье, но и все российские регионы. Люди вынуждены жить в деревнях без газа, нормальных дорог и медицины.

Напомним, около трети россиян перерабатывают каждый день или почти каждый день. Еще 23% сталкиваются с переработками два-три раза в неделю. При этом почти половина работников за дополнительную нагрузку не доплачивается. Еще 49% граждан РФ рассказали, что переработки оказывают существенное влияние на их здоровье.

Как сообщал OBOZ.UA, инфляция в России растет заметными темпами – больше всего это заметно в продуктовой части. Особенностью продовольственной инфляции является то, что сильнее всего она бьет по малоимущим людям.

Согласно опросам, доля населения, которому хватает денег на еду, но не хватает на одежду или обувь, в РФ много лет держится на уровне около 20-25%.

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