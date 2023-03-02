Блог | Сито Сократа: Несбывшиеся надежды Путина

Никаких, даже косметических, кадровых перестановок в силовом блоке Путин делать не собирается. В пользу этого говорят сразу два смежных во времени события: безэмоциональная годовщина вторжения и тусклое выступление на расширенной коллегии ФСБ.

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Выходцы из лагеря военных радикалов и турбопатриотов все больше высмеивают образ российского вождя. Они искусственно формируют завышенные ожидания на предмет его действий. Но итоговый выхлоп каждый раз получается слабее и слабее. Путин все глубже прячется в свою раковину и выдает публике далёкие от ее ожиданий результаты. Он слишком многим видится отстранённым и слабеющим руководителем, своеобразным усреднённым вождём эпохи "пышных похорон".

В годовщину "СВО" от кремлёвского руководства ждали какого-то крупного результата. Сначала планка росла и доходила прямо до реплики широкомасштабного вторжения с обязательным взятием Киева 24 февраля. Потом пошли корректировки: выход на административные границы Донбасса; захват Бахмута; прорыв под Угледаром. Но абсолютно ничего из описанного не свершилось. Вагнеровцы как кувалдой колотили Шойгу и Герасимова и обвиняли их во всех смертных грехах из-за снарядного голода.

Картину упадка дополняли сообщения о крупнейшем танковом поражении российской армии в угледарских степях. Здесь поля усеяны тысячами трупов мобиков и сотнями сгоревших танковых остовов. Об этом молчат, ведь по существу февральское наступление Герасимова накрылось медным тазом. После Суровикина он стал очередным неудовлетворительным командующим вторжения. Его ракетно-дроновый террор потерпел фиаско. Украина выстояла, пережила тяжелейшую зиму и лишь засвидетельствовала всему миру всю уродливость российской агрессии.

Но никаких кадровых решений по генералитету Путин не делает. На манеже все те же знакомые рожи. Так сказать, для поддержания баланса кадровая заморозка коснулась и ФСБ. Сначала несколько дней перед коллегией надували пузырь закручивания гаек и больших чисток на Лубянке. Однако на выходе – довольно пресная путинская речь с пожеланием к ФСБ просто исполнять свои обязанности, ничего военного.

Никто никого менять не собирается. А секретарь Совбеза Патрушев вообще забил на вождя и во время важнейшего для силового блока ежегодного события уехал в дружественные Алжир и Венесуэлу.

Пожелания Путина чекистам до скуки ожидаемы. Но есть нюансы. Впервые топ-задача для ФСБ не подавление оппозиции, а охрана госграницы, особенно участка с Украиной. Нечто подобное вообще трудно припомнить. Разве что сталинские директивы НКВД после реализации Пакта Молотова–Риббентропа.

Путин сделал акцент на усилении контрразведки для противодействия подрывной работе западных спецслужб. Для этого нужны дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы. Как-то странно слышать из уст персонажа, который призывает расчленить Украину и создаёт различные сепаратистские недоразумения, вроде "ДНР" или "ЛНР", что иностранная "мразь" готовит в стране теракты и планирует раздувать волну экстремизма, а финальная ее цель –расчленение России на части. Сразу вспоминается сакраментальное "кто как обзывается, тот сам так называется".

В свете упомянутых событий, Нарышкин с его уважительным отношением к директору ЦРУ Бернсу выглядит довольно представительно и вполне способен стать для Запада договороспособной фигурой.

А вот индифферрентный Путин – ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса. Не ясен генезис самой ситуации. То ли Путин под колпаком спецслужб и парализован в кадровых вопросах, то ли он не чувствует под собой надёжной опоры, ощущает хрупкость вертикали. Вероятно, он опасается своей кадровой неуклюжести, при этом любой сбой грозит обвалом системы. В любом случае первое лицо все меньше отвечает тем требованиям, которые к нему предъявляет сегодняшний день.