Нехватка деталей для ремонтов дает о себе знать? В России случилось новое ЧП с самолетом. Фото и видео

В Новосибирской области РФ совершил аварийную посадку пассажирский самолет, который следовал по маршруту Сочи – Омск. На борту Airbus А320 находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа.

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Самолет приземлился в поле в Убинском районе вблизи села Каменки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России и пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В российском МЧС утверждают, что пострадавших в результате аварийной посадки нет. После приземления пассажиров эвакуировали и осмотрели медики.

Также сообщается, что на месте аварии работают силы пожарно-спасательного гарнизона, в том числе, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что выясняют обстоятельства авиационного инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии". В ведомстве заявили, что воздушное судно совершило аварийную посадку по технической причине.

Кроме того, в сети сообщают, что в самолете отказала гидравлическая система. Также среди основных версий рассматривается отказ одного из двигателей и возможный пожар. Перед аварийной посадкой самолет подавал сигнал тревоги из-за технической неисправности.

Стоит отметить, что авиаперевозчики страны-агрессора продолжают эксплуатировать 467 самолетов Airbus и Boeing, несмотря на санкции. До войны они использовали 544 таких машин. Ранее генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что компания не поддерживает контакты с авиакомпаниями в России. Также отмечается, что Airbus начинает слышать о трудностях с поддержкой полетов самолетов в РФ, поскольку им тяжело заменить недостающие компоненты.

Напомним, вблизи аэродрома в Краснодарском крае произошла авиационная катастрофа, в результате которой потерпел крушение учебный самолет Л-39. В результате аварии есть погибший.

Ранее российские оккупанты заявили о падении истребителя Су-30 во время учебно-тренировочного полета. В результате аварии экипаж погиб.