'Не верят в то, о чем говорят': террорист Гиркин разнес российскую пропаганду и обозвал Симоньян 'алкоголичкой'. Видео

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин раскритиковал российскую пропаганду и представителей власти РФ за лицемерие. Никто из говорящих голов, по мнению террориста, не верит в то, о чем говорит и к чему призывает.

Видео дня

Также Гиркин назвал топ-пропагандистку РФ Маргариту Симоньян "разложившейся алкоголичкой". Фрагмент эфира с его участием появился в сети.

Так, основавший недавно "Клуб рассерженных патриотов" Игорь Гиркин резко прошелся по российским пропагандистам. Особенно досталось от него Симоньян и ее подчиненному Антону Красовскому.

"Нынешние наши правители – они сами не верят в то, что говорят. Это чувствуется. Извините, когда главный пропагандист от патриотизма – это Маргоша Симоньян, абсолютно разложившаяся алкоголичка, или там недавно Антон Красовский был у нее, открытый п*дераст, пропагандист п*дерастии, был одним из главных "патриотов", ну о чем дальше можно еще говорить? Когда люди, еще вчера рассказывавшие, что русского народа не существует, есть только россияне, выдавливают из себя слово "русский" – ну, это выглядит отвратительно", – заявил террорист.

Приговоренный судом в Гааге к пожизненному заключению за сбитый в июле 2014 года над Донбассом "Боинг" рейса МН-17 преступник также недоволен обменами пленными, которые проводили Украина и Россия.

"Когда мы говорим о том, что нацисты на Украине должны быть разгромлены и осуждены, а потом личный представитель президента, проживающий в Лондоне, британский подданный олигарх Абрамович их угощает деликатесами в своем самолете... Пока у нас не будет относительной хотя бы честности во власти, пока не будет отринуто выдающееся лицемерие – не получится ничего", – заявил Гиркин.

При этом "рассерженный патриот" не преминул подчеркнуть, мол, критикует президента РФ Владимира Путина из благих побуждений.

"И здесь моя апелляция, и достаточно жесткая апелляция к Путину, она идет не для того, чтобы Путина свергнуть. Это попытка протолкнуть мысль о том, что, не избавившись от всего этого г*вна, извините, которое с ельцинских времен вокруг него скопилось и занимает все места, ничего не выйдет. Ничего", – заявил террорист, которому, судя по всему, очень хотелось бы занять одно из этих "мест".

Он пришел к неутешительному для Кремля выводу: российская пропаганда бездарна и бесполезна, поскольку ее потребители так и не стали надежной "опорой" для диктаторского режима Путина.

"Начните с себя. Пока власть считает, что патриотичен и национален должен быть только народ, а их это не касается, ничего не получится. И пропаганда нормальная не получится. 30% бабушек будут смотреть по телевизору и кричать "Да здравствует Путин!", на следующий день им покажут, как Путину втыкают в задницу, как Каддафи, что-то – и они тоже будут кричать "Ах ты мерзавец! Наконец-то тебе воткнули", – с привычной для своих последних выступлений образностью заявил Гиркин.

Напомним, ранее террорист Гиркин запаниковал из-за контрнаступления Украины. Оно, по мнению экс-главаря "ДНР", "вполне может стать успешным.

Гиркин также заявил, что ВСУ имеют определенные преимущества перед российской армией, в частности в разведке и использовании спутников для отслеживания каждого шага оккупантов.