В четверг, 16 сентября, состоялся саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие прошло в Душанбе в очном формате, правда, не для всех его участников. В частности, президент России Владимир Путин отказался почтить своим присутствием саммит, на который, несмотря на пандемию, лично приехали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.

"К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", — объяснил Путин своё отсутствие.

Тут стоит отметить, что, по словам самого президента России, ещё в марте — апреле он вакцинировался "самой лучшей в мире" вакциной — российским "Спутником V". Тем самым "Спутником V", который, спустя 13 месяцев после государственной регистрации, так и не был одобрен не только Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, на днях стало известно, что ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V", так как во время инспекции на одном из российских заводов, где производится вакцина, было обнаружено, что он не соответствует стандартам GMP. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ). Ранее, 9 сентября, стало известно, что ЕМА также просит разработчика предоставить дополнительные данные о российской вакцине. В любом случае, одобрение EMA не означает автоматического одобрения ВОЗ и наоборот.

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Забавно, что 15 сентября, до появления новости о том, что ВОЗ приостанавливает процесс одобрения российской вакцины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил эффективность препарата и Владимира Владимировича. "Скажу так: и Путин, и „Спутник V“ работают в обычном режиме. Эффективность „Спутника V“ доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина ещё выше", — сказал он, отвечая на вопросы, здоров ли президент, который 14 сентября внезапно объявил, что уходит на самоизоляцию. Напрашивается вопрос, если Путин "абсолютно здоров" и ПЦР-тесты отрицательные, как говорит его пресс-секретарь, тогда почему он не поехал в Душанбе, где, кроме саммита ОДКБ, также состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Злые языки говорят, что Путин порядком устал от собственной активности накануне парламентских выборов, которые пройдут в России 17–19 сентября. Кроме того, он считает себя политиком уровня первых лиц государств-членов "Большой семёрки", которая до того, как в 2014 году из неё исключили Россию из-за аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, была "Большой восьмёркой". На саммиты "Большой семёрки" Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США Путина больше не зовут, и ему приходится довольствоваться встречами с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Кроме того, в июне стало известно, что ЕС готов разговаривать с Россией, но... без Путина. "Я бы хотела более смелого шага. Форматы и условия переговоров с Россией будут разработаны. Но не на уровне лидеров", — заявила канцлер Германии Ангела Меркель после того, как Совет ЕС отказался проводить переговоры с российским лидером.

Не надо также забывать, что ОДКБ, где заправляет путинская Россия, которая мнит себя последовательницей СССР, является не более чем имитацией Варшавского блока. В него входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия, в качестве стран-наблюдателей при парламентской ассамблее числятся Сербия и Афганистан. Ранее стройные ряды покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан. На сегодняшний день ОДКБ, скорее, символическая политическая вывеска на постсоветском пространстве, как, собственно, СНГ и прочие проекты Кремля.

Силы Варшавского блока были примерно равны силам НАТО, чего не скажешь об ОДКБ, которая так и не смогла продемонстрировать свою эффективность и доказать целесообразность. Мало того, что ОДКБ не пришла на помощь Армении — государству-члену блока, которая в ходе обострения в Нагорном Карабахе в сентябре — ноябре 2020 года потеряла часть территорий, так ещё и внутри самого блока не утихают территориальные споры, в частности, между Киргизией и Таджикистаном. Вооружённые столкновения между военнослужащими на киргизско-таджикской границе в апреле — мае 2021 года продемонстрировали, что ни о каком задекларированном "укреплении мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защите на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов" не может быть и речи. Ввиду этого, на саммите 16 сентября президент Киргизии предложил "разработать механизмы для быстрого реагирования и принятия решений в рамках [ОДКБ] в случае вооружённой агрессии одного государства-члена в отношении другого".

Россия использует блок для прикрытия собственной агрессии по отношению к постсоветским странам. Не исключено, что миротворческая или полицейская миссия ОДКБ будет использована Путиным как операция прикрытия с целью оккупации Казахстана и/или Беларуси. У России есть территориальные претензии к этим двум странам, что, собственно, российские власти и не скрывают. Путин не раз предпринимал попытки расшатать внутриполитическую обстановку в этих странах, а также всячески плекал сепаратные настроения, чтобы ослабить независимые и суверенные государства. К примеру, в отношении Беларуси ждёт своего часа проект "Витебская народная республика" по лекалам "Л/ДНР". А Казахстана, как заявил депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова, который в 1939 году подписал пакт Молотова — Риббентропа и секретный протокол о разделе Восточной Европы и Балтии, "просто не существовало", и "территория Казахстана — это большой подарок со стороны России".

Ни ОДКБ, ни Россия не смогут противостоять достойному противнику. Весь мир это увидел на примере кампании Азербайджана под протекторатом Турции против Армении — государства-члена ОДКБ. Путину пришлось договариваться с турецкими властями, чтобы хоть как-то сохранить лицо, и делать вид, что он не помог Армении в отместку прозападному, а потому нелюбимому премьер-министру Николу Пашиняну. После подписания капитуляции роспропаганда рассказала россиянам о "победе" России над всеми — Азербайджаном, Турцией и "соросятами", но на международной арене всем стало понятно, что Путин слабый и трусливый союзник.

Пока ещё партнёры России принимают участие в саммитах, делают совместные заявления и подписывают декларации, а за спиной у неё переходят на латиницу, популяризируют национальные языки, поднимают дух нации и ищут надёжных партнёров. К примеру, прямо сейчас проходят военные учения Азербайджана и Турции. "Москва и Баку находятся в контакте по теме совместных военных учений Азербайджана и Турции в Карабахе. Российская позиция на этот счёт была доведена до официального Баку с учётом того, что она была с пониманием воспринята азербайджанскими партнёрами", — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 16 сентября. А тем временем в кулуарах говорят, что совсем скоро Анкара объявит о создании "Союза тюркских государств" в рамках концепции "одна нация, шесть государств", куда, кроме Турции, войдут Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и, возможно, Туркменистан в качестве наблюдателя.

А Путин пусть и дальше отсиживается дома, считая, что не царское дело ездить на саммиты в Душанбе.

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