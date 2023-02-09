'Не только преступление, но и глупость': террорист Гиркин неожиданно объяснил россиянам, почему применение ядерного оружия – 'плохая идея'. Видео

Экс-главарь боевиков так называемой "ДНР", террорист Игорь Гиркин назвал возможное применение Россией ядерного оружия в войне против Украины "колоссальным преступлением и глупостью". Он считает, что в современной войне использование тактического ядерного оружия для уничтожения солдат вражеской армии бессмысленно, в то же время, если РФ его применит - Украина получит свое ядерное оружие.

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По мнению террориста, все, кто в РФ педалирует тему "ядерки", работают в интересах Запада и Украины. Фрагмент выступления Гиркина, в котором он объяснял россиянам последствия вероятного применения ядерного оружия для самой России, опубликовали расследователи InformNapalm.

"Ну вот и настал тот день, когда международный террорист "агент Гиркинс" объясняет упорным россиянам, включая заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, почему разговоры и даже мысли о применении "ядерки" - это очень плохая идея", - отмечено в комментарии к видео.

В InformNapalm подчеркивают, что, по мнению Гиркина, подобный шаг со стороны РФ навредит, прежде всего, самой России.

"Даже у международного террориста, обвиняемого в том, что он причастен к уничтожению рейса MH17, хватает мозгов на доступном россиянам языке и аналогиях предостерегать от применения ядерного оружия. Конечно, не по гуманным соображениям, а потому, что в ответ тоже прилетит. То есть, он понимает последствия и просчитывает, что будет в случае того, если россияне используют ядерное оружие", - отметили в InformNapalm.

В опубликованном видео Гиркин назвал возможное применение РФ "ядерки" "колосальным преступлением и глупостью".

"Я считаю, что применение ядерного оружия - это не только колоссальное преступление, но и колоссальнейшая глупость", - заявил террорист.

Свое мнение Гиркин аргументировал на доступном для россиян языке.

Так, он отметил, что ядерное оружие делится на стратегическое и тактическое. Использование стратегического ядерного оружия для удара по Украине исключено.

"Ядерное оружие бывает двух основных видов. Это оружие возмездия - стратегические ядерные ракеты, которые, условно говоря, бьют по площадям, которые межконтинентальные, как правило, которые должны являться сдерживающим фактором для возможного агрессора, у которого тоже есть ядерное оружие. Сбрасывать ядерную бомбу даже на Львов - ну, извините, это... И на Киев тем более", - отметил террорист.

В то же время, тактическое оружие, которое изначально разрабатывалось для уничтожения крупных соединений противника, сейчас не способно помочь достичь именно этой цели.

"Когда тактическое ядерное оружие разрабатывалось, это 50-60-е годы были, когда все еще мыслили категориями крупных танковых армий, полнокровных дивизий, которые на достаточно небольшой территории ведут наступление. Там, где во Вторую мировую воевали дивизии, сейчас воюют взводы. Понимаете? Взводы. Это вызвано не тем, что мало людей, а тем, что бесполезно. Введи туда 100 человек, полетят снаряды - убьют 60. Введи 1000 - прилетят снаряды и убьют 600. И только небольшие группы людей могут более-менее, неся небольшие потери, меняя друг друга, могут вести боевые действия более или менее нормально. Чем больше ты туда введешь, тем просто больше потеряешь", - отметил Гиркин.

Украина реалии войны 21 века прекрасно понимает, поэтому максимально рассредоточивает личный состав.

"Если, условно говоря, у Украины есть танковая бригада, то, как правило, она рассредоточена, растянута, "размазана" на такое расстояние, что одним ядерным боеприпасом ее просто не уничтожить. А каждый взводный или ротный опорный пункт бомбить ядерными боеприпасами... Ну, во-первых, не напасешься ядерных боеприпасов, во-вторых, а зачем? Вот зачем нам применять ядерное оружие, если мы не использовали... Если мы даже мобилизацию не провели", – отметил Гиркин.

Мысль, которую он пытался донести до присутствующих во время своего выступления, судя по комментариям за кадром, поняли не все. Поэтому Гиркин перешел к еще более доступному изложению своих соображений - с применением традиционной для российских имперцев риторике про "один народ".

"Применение ядерного оружия РФ против Украины в любом виде, самого маленького боеприпаса в любой... мост, допустим, разнести, - приведет к тому, что Украина получит через две недели ядерное оружие. И применит его против нас. И будут русские убивать друг друга не только обычными снарядами, пусть даже с сердечниками из обедненного урана, но и ядерными боеприпасами. Хотите?" - поинтересовался он у непонятливого комментатора.

В то же время, у России не будет возможности ни оправдать ядерный удар, ни избежать неминуемых разрушительных для РФ последствий такого шага.

"Формального повода, чтобы бить по Америке, по-прежнему не прибавится. Мы же первые применили ядерное оружие. Украина формально полностью независимое государство. В Кремле никто даже за последние 11 месяцев ни разу не поставил под сомнение легитимность данного государства. Даже войну не объявили! Мы воюем 11 месяцев - и даже войну не объявили. На каком основании применять это ядерное оружие, как это оправдывать и как избегать последствий его применения, когда Украине дадут ядерное оружие? Я считаю, что через месяц максимум они получат ядерные боеприпасы. При том что результат будет - ну вот один мост мы там разнесли", - сказал Гиркин.

Он также фактически обвинил адептов "ядерного удара по Украине" из России в работе на Запад, причем, работе далеко не безвозмездной.

"Мы никого не напугаем. Это будет подарок уважаемым, дорогим западным партнерам. Они, уверен, просто мечтают, чтобы мы выкинули такую глупость. Я не исключаю, что те люди, которые вбрасывают вот это "давайте врежем ядерным оружием по проклятым х*хлам" - что их просто откровенно стимулируют, в том числе, финансово из-за границы. Большей глупости придумать просто невозможно", - заявил террорист.

Напомним, в России угрозы ядерными ударами звучат регулярно не только на кремлевских телеканалах, но и из уст представителей военно-политического руководства РФ. В частности, очень любит трясти "ядерной триадой" заместитель руководителя Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев.

В последний раз он угрожал миру ядерным ударом 4 февраля, когда устроил истерику из-за возможных ударов ВСУ по Крыму и России. Медведев заявил, что в случае ударов по оккупированному Россией украинскому полуострову "никаких переговоров не будет", а Россия якобы готова применять все виды оружия.

В то же время, по логике Гиркина, еще один "агент Запада" на "зарплате" сидит и вовсе в самом Кремле. В своем выступлении в Волгограде 2 февраля, когда в РФ с помпой отмечали "годовщину Сталинградской битвы", президент РФ Владимир Путин заявил, что России якобы снова угрожают немецкими танками, но ей есть чем ответить Западу "Применением бронетехники дело не закончиться. Все должны это понимать", – сказал кремлевский диктатор, недвусмысленно намекнув на готовность применить "ядерку".

Подобные намеки, которые потом поспешно пытался опровергнуть пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский президент допускал неодократно.