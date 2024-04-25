Не только бывшие зеки: в РФ подсчитали, сколько тяжких преступлений совершили "ветераны СВО"

За два года полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты, вернувшись из зоны "СВО" домой, убили или покалечили свыше 200 жителей РФ. Более 100 из них погибли, а остальные получили тяжкие увечья.

Соответствующие подсчеты опубликовала "Верстка" (издание позиционирует себя как независимое российское СМИ). Изучив материалы средств массовой информации и данные судебных картотек, журналисты заявили: чаще всего под смертельной угрозой находятся родственники либо знакомые т.н. ветеранов "СВО".

В открытых источниках удалось найти информацию о 107 гражданских жертвах военнослужащих страны-агрессора на территории РФ после их возвращения с войны. Еще 100 человек выжили, но получили серьезные увечья.

Жертвами преступлений стали жители 64 регионов РФ и непризнанной Южной Осетии.

Среди тех, кто совершил преступления, был 91 помилованный экс-заключенный, завербованный на войну, и 84 добровольцев/военнослужащих.

Эта статистика отображает только преступления, в которых есть подтверждение участия подозреваемых или обвиняемых в полномасштабном вторжении в Украину.

Самым распространенным нарушением закона с погибшими/пострадавшими стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Наемники оккупационной армии РФ совершили в России минимум 87 таких преступлений.

Чаще всего оккупанты "срывались" из-за бытовых мотивов или употребления спиртного.

Из 134 опубликованных приговоров российских судов в 2/3 участие преступников в неспровоцированной агрессивной войне считали "смягчающим обстоятельством". Также в 42 случаях суды использовали предлог "противоправного поведения потерпевших" для смягчения наказания "ветеранов СВО".

Как писал OBOZ.UA, военные суды страны-агрессора России в марте 2024 года рассмотрели рекордное количество дел о дезертирстве. Параллельно с этим наблюдается рекордное количество просьб россиян об убежище в иностранных государствах.

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