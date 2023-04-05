Не так уж он и длинный: появилось фото стола в Кремле, за которым Путин принимал Макрона

В среду, 5 апреля, диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве. Журналисты, которые транслировали этот визит, показали знаменитый стол для переговоров в Кремле.

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Именно за ним Путин ранее общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего предмет интерьера стал причиной множества мемов из-за своей длины. Однако теперь стол продемонстрировали с других ракурсов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На этих кадрах он кажется вовсе не таким длинным, как в тот раз, когда за ним сидели Путин и Макрон.

Фото Лукашенко и Путина за ним пока нет, так как они начали переговоры, сидя у камина в той же комнате.

Напомним, что переговоры Путина и Макрона, которые породили большое количество мемов, состоялись еще до начала полномасштабной войны, 7 февраля 2022 года. Политики говорили, сидя за длинным белым столом.

В сети тогда шутили над тем, что за ним лидеры, вероятно, могли не слышать друг друга. Лучшие мемы собраны в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 апреля снова прибыл в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они говорили о достижениях Союзного государства России и Беларуси.

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