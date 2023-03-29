"Не сдаться, а прекратить авантюру": на росТВ заговорили о "выгодах" от завершения войны против Украины. Видео

В России начали открыто обсуждать выгоды от завершения спровоцированной Кремлем войны против Украины. Главный аргумент сводится к тому, что у Запада возможностей продолжать войну больше, чем у России.

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Об этом российский политолог и эксперт в области российско-американских отношений Виктор Олевич открыто заявил в прямом эфире программы "Место встречи" на российском телевидении. Он подчеркнул, что предлагает не сдаться, а "прекратить авантюру" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что касается возможностей России и Запада, то, естественно, у Запада возможностей больше. Это же очевидно, что производственные возможности Запада выше, чем у России. Также очевидно, что Запад, получив возможность наносить России постоянный непрерывный ущерб, от этой возможности не откажется. Тем более что эта возможность ему обходится дешевле, чем России обходится продолжать в том же духе", – заявил Виктор Олевич, которого в России называют "рекордсмен по предательствах".

Поэтому, по его мнению, Россия должна выйти из спровоцированного ею "военного конфликта", прежде чем Запад нанесет сокрушительный удар.

"Да, у России есть много сил, и если исходить с военной точки зрения, то Россия может воевать еще годами. Запад также может воевать годами. Но запас прочности у Запада больше, чем у России. И это прекрасно понимают как на Западе, так и в России. Поэтому для России выгодно выйти из этого конфликта до того, как Запад нанесет сокрушительный удар", – подчеркнул российский политолог.

При этом он пытался уточнить, что предлагает "не сдаться, а закончить авантюру", но его голос утонул в недовольном гуле присутствующей публики.

Следует также отметить, что другие присутствующие гости студии с Олевичем не согласились, обвинив его в "летании в облаках". В то время как "на земле", по их мнению, Россия побеждает, а Запад вообще воевать не готов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным американских СМИ, западные лидеры начинают иметь более четкое представление о том, как, по их мнению, закончится война в Украине – поражением России. Однако у Запада пока нет четкого плана, как этого достичь.

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