Война должна закончиться победой Украины, однако у Запада пока нет четкого плана, как этого достичь – The Wall Street Journal

Западные лидеры начинают иметь более четкое представление о том, как, по их мнению, закончится война в Украине – непосредственно победой нашей страны. При этом пока нет четкого плана, как этого достичь.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. В Вашингтоне и европейских столицах надеются, что украинское контрнаступление, усиленное западными танками и другим новым вооружением, этой весной пробьет брешь в российском контроле над украинской территорией.

Теоретически это дает киевским силам такое преимущество на поле боя, которое должно подтолкнуть президента России Владимира Путина к мирным переговорам, в ходе которых Кремль уступит как минимум территорию, захваченную им после вторжения в феврале 2022 года. Тогда Украина может свободно закрепить свое будущее с курсом на Запад, а побежденный и униженный Путин может столкнуться с гневом собственного народа.

Но лишь немногие официальные лица верят, что события будут разворачиваться именно так, и мало признаков того, что у западных союзников Украины есть серьезный план, который поможет повлиять на ход событий. Многие сторонники Украины сосредоточены на краткосрочном приоритете: яростной схватке за поиск достаточного количества боеприпасов для Киева, чтобы сдерживать Россию на востоке Украины, а также на подготовке молниеносного контрнаступления.

Однако гораздо более вероятно, что это война на истощение, которая будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не будет настолько побеждена или истощена, что остановится, не достигнув своих конечных целей.

Если ситуация развернется таким образом, признают многие дипломаты, это будет продолжаться годами, а не месяцами. Но даже тогда нет четкого консенсуса относительно того, что делать с Путиным в случае победы Украины.

Есть широкое согласие с тем, что Украине следует предоставить средства для сдерживания будущего российского вторжения либо в составе НАТО, либо в рамках какого-либо пакта с альянсом.

Но президент Франции Эммануэль Макрон и некоторые его союзники заявили, что опасаются унижать Россию и хотят, чтобы Запад предложил Украине гарантии безопасности, с которыми Россия может смириться. Другие вместо этого хотят, чтобы российские вооруженные силы постоянно деградировали.

При этом, по словам некоторых западных дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский и Путин вовлечены в экзистенциальную борьбу за будущее своих стран, и каждый все еще думает, что может победить. Пока ни одна из сторон не выразила заинтересованности в рассмотрении вопроса о мире, и мало кто думает, что это скоро изменится.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс в начале марта заявила, что Путин, скорее всего, рассчитывает, что время работает в его пользу. "И что продление войны – в том числе с потенциальными паузами в боевых действиях – может быть его лучшим оставшимся путем к обеспечению стратегических интересов России в Украине, даже если на это уйдут годы", – добавила она.

Перспектива возможной смены администрации США в 2024 году также может воодушевлять Путина, если он считает, что президент-республиканец окажет меньшую поддержку Киеву.

Между тем санкции, введенные США, подтачивают экономический фундамент России. Но Путин до сих пор не сталкивался с негативной критикой в России, что могло бы заставить его пересмотреть свою цель по захвату Украины. При этом российская экономика не рухнула так, как многие предсказывали, отчасти из-за поддержки Китая и продолжающихся закупок нефти в Индии и других странах.

Со стороны Украины США и их союзники неоднократно заявляли, что любое решение о том, как закончится война, остается за Киевом, хотя некоторые беспокоятся о стойкости его сторонников, чтобы сохранить свою поддержку.

Украинская власть настаивает на том, что она не заинтересовано в мире до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины. Но, по словам дипломатов, даже недавно получив вооружение, украинские силы вряд ли получат настолько решающее преимущество на поле боя, чтобы Киев мог потребовать вернуть всю эту территорию.

Борьба за подконтрольный России Донбасс, где больше всего окопались российские оккупанты, вероятно, будет намного сложнее. Недавняя кровавая бойня под городом Бахмут, где каждая из сторон понесла большие потери ради небольших территориальных завоеваний, кажется более типичной для будущего войны.

Союзники Украины могут сделать больше, чтобы склонить чашу весов в пользу Киева. Но предоставление видов оружия, которые могли бы достичь этого, являются источником разногласий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский заявил, что большое контрнаступление Сил обороны не может начаться без западной поддержки. По его словам, военным требуется дополнительное вооружение, учитывая боеприпасы и истребители;

– Зеленский в очередной раз подчеркнул, что страна-агрессор Россия будет наказана за свои преступления против нашего государства и наших граждан. Украина не простит захватчикам того, что они сделали и продолжают творить на нашей земле.

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