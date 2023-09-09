'Не придумали ничего другого?' Роспропагандисты не оценили 'маскировку' российских самолетов с помощью шин. Видео

После нескольких громких "хлопков" россияне применили на своих военных аэродромах беспрецедентные по "надежности" меры предосторожности. Однако "маскировку" российских самолетов с помощью шин не оценили даже российские пропагандисты.

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Подверг критике такие "инновации", в частности, российский журналист газеты "Комсомольская правда" и одноименного радио Сергей Мардан. Соответствующее видео появилось в сети (чтобы его посмотреть, досскролльте страницу до конца).

По словам пропагандиста, стратегических бомбардировщиков Ту-95 в России всего 16 единиц. Стоимость их засекречена, однако известно, что изготовить россияне могут только один такой самолет в год.

"Это очень сложная, очень дорогая машина. И через полтора года войны, из-за двукратной атаки украинских беспилотников на аэродром стратегической авиации в Энгельсе вот не придумали ничего другого, не нашли ничего другого, ресурсов не нашлось, кроме как защитить их шинами. Серьезно?" – выразил недовольство Мардан.

В этой связи пропагандист потребовал построить для самолетов бетонные капониры.

Ранее украинский офицер с ником Tatarigami_UA опубликовал спутниковые снимки с российской авиабазы Энгельс, откуда взлетают стратегические бомбардировщики для запуска ракет по Украине. На них видно, что распространенное ранее в рядах российской армии "головотяпство" уходит в забвение: россияне позаботились о том, чтобы "защитить" Ту-95 от ударных дронов.

Западные эксперты, комментируя это, заявили, что такие мероприятия выглядят бессмысленно, и неизвестно, будет ли это иметь какой-либо эффект.

В НАТО уже видели, какую попытку маскировки россияне придумали для своих самолетов.

"Мы считаем, что это предназначено для защиты от беспилотников. Мы не знаем, будет ли это иметь какой-то эффект", – сказал военный чиновник Альянса.

А россияне вслед за стратегической авиацией пытаются скрыть от украинских беспилотников свои самолеты тактической авиации. Они прибегают к уже известному методу – их оккупанты также обвешивают автомобильными шинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России признали повреждение трех стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме "Дягилево" во время атаки дронов в конце прошлого года. Украинский беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства 5 декабря 2022 года нанес удар по аэродрому в Рязанской области и нанес оккупантам серьезный ущерб.

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