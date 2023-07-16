'Не от хорошей жизни': Путин впервые прокомментировал передачу Украине кассетных боеприпасов

Президент РФ Владимир Путин высказался о передаче Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов для Украины. Российский диктатор, общаясь с пропагандистами выдал порцию пропагандистских фейков и откровенной лжи.

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Также он размечтался о полном исчерпании запасов снарядов в США и Европе. Фрагмент "интервью" Путина опубликовал один из кремлевских телеканалов.

В постановочном ролике, где пропагандист "России 1" якобы "совершенно случайно" встречает Путина в каком-то коридоре и задает ему "импровизированный" вопрос о полученных украинской армией кассетных боеприпасах, российский диктатор повторил ранее озвученную российским министерством иностранных дел манипуляцию.

"Что касается кассетных боеприпасов, то оценку этим боеприпасам дала сама администрация США устами своих сотрудников некоторое время назад. Когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Я думаю, к этому так и надо относиться", – заявил Путин.

Первой эту же манипуляцию сразу после объявления Вашингтона о соответствующем решении озвучивала спикер МИД РФ Мария Захарова. Опубликовав фрагмент заявления Белого дома с фразой о том, что использование кассетных боеприпасов является преступлением, она "забыла" упомянуть, что тогдашняя пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки сказала эту фразу, отвечая на вопрос об использовании Россией подобных боеприпасов в густонаселенных городах Украины. А это действительно можно расценивать как преступление.

Кроме того, Путин завел свою любимую песню о том, что оружие и боеприпасы якобы закончились не только в Украине, но и заканчиваются на Западе.

"Делают они это (передают кассетные боеприпасы. – Ред.) не от хорошей жизни, а потому, что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч снарядов 155 калибра. А США производят 15 тысяч в месяц. У них не хватает. И в Европе уже не хватает. Они не нашли ничего лучшего, чем предложить использование кассетных боеприпасов", – выдал российский диктатор.

У России же, по его словам, дела обстоят значительно лучше.

Закончил свой спич Путин откровенной ложью о том, что Россия "не использовала кассетные боеприпасы и не собиралась этого делать", а также угрозой, что теперь-то оккупанты "начнут" бить по Украине такими снарядами.

"Хочу отметить, что в РФ достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Но мы до сих пор этого не делали, не применяли и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный момент времени и у нас тоже боеприпасов. Но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", – беспардонно соврал Путин.

При этом первые удары по Харькову кассетными боеприпасами войска РФ начали наносить еще в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, впоследствии их использование фиксировалось и в других густонаселенных городах нашей страны.

Напомним, 7 июля в США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику.

После объявления нового пакета Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

"Но главное, у них сейчас или есть оружие, чтобы остановить россиян – не дать им остановить украинское наступление через эти районы, или нет. И я думаю, что они нуждались в них", – сказал президент США.

Международная организация Human Rights Watch тогда призвала США не поставлять Украине кассетные боеприпасы, обвинив украинских военных в использовании "запретного оружия". В Офисе президента Украины заявили, что организация пытается сорвать поставки оружия и что именно РФ вторглась в Украину, убивая гражданских.

Украина же взяла на себя ряд обязательств по использованию таких боеприпасов. В частности, их не будут использовать в городах, а территории, где они будут применяться, разминировать планируют в первую очередь.