Полномасштабная война России против Украины длится почти три года, но в Кремле не останавливаются в поисках "виновных". Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов сделал циничное заявление в этом контексте.

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Он обвинил Украину и Запад в срыве Минских соглашений, утверждая, что, если бы эти соглашения выполнялись, Россия не начала бы свою "специальную военную операцию". Об этом сообщают росСМИ.

"Россия не начала бы специальную военную операцию (СВО), если бы Украина и Запад честно выполнили Минские соглашения", – сказал он.

Стоит отметить, что Минские договоренности, которые были подписаны в 2015 году, преследовали цель прекращения войны на Донбассе. Они включали в себя несколько политических и гуманитарных аспектов.

Шевцов же, в очередной раз извращая факты, заявил, что украинцы имеют "право требовать ответа за обман", намекая на то, что Украина якобы не выполняла эти соглашения. Однако такая позиция России выглядит абсурдной, ведь именно Кремль изначально регулярно нарушал Минские договоренности. Более того, признание "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР" 21 февраля 2022 года было открытым шагом к выходу из соглашений.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия "не рассматривает возможность обмена своих территорий и не будет обсуждать это". В то же время там снова заговорили об открытости к мирным переговорам.

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