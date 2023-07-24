'Не наносим удары по объектам социнфраструктуры': в Кремле сделали циничное заявление об атаке на собор в Одессе

В Кремле сделали циничное заявление об атаке на Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП в Одессе, разрушенный в результате ракетного удара российских террористов. Там попытались отрицать свою причастность.

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Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы "не наносит ударов по объектам социнфраструктуры". Об этом сообщают российские пропагандисты.

"Наши ВС никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры и тем более храмам и церквям. Подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной ложью", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ночью 23 июля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. В результате теракта был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. Российская ракета попала в правую часть собора и пробила здание насквозь до первого этажа.

Кроме здания собора, пострадали православные святыни – из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в результате ночной атаки России на Одессу в ночь на 23 июля в городе получили повреждения 25 памятников архитектуры. Среди них охраняемые ЮНЕСКО здания XIX-XX века.

После выхода Москвы из зернового соглашения южные регионы Украины, в частности Одесская область, подвергаются массированным атакам оккупантов ежедневно. К сожалению, помимо памятников архитектуры есть жертвы и среди людей.

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