'Не надо недооценивать': Медведев устроил истерику из-за заявления Зеленского о Крыме и размечтался об 'актах возмездия'

В России взорвались истерикой из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что временно оккупированный Крым будет возвращен военным путем. Там размечтались о нанесении Вооруженным силам Украины "максимального военного поражения".

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С такими фантазиями выступил одиозный экс-президент РФ Дмитрий Медведев, известный "высоким слогом" своих постов в Telegram. Прежние его обещания "ядерного апокалипсиса" в ответ на удары Украины по Крыму сменили намерения "совершать акты возмездия" в отношении представителей властей нашего государства.

Российский чиновник, которого уже даже иностранные журналисты открыто называют "лающим песиком Путина", видимо, болезненно воспринял новое прозвище. В своем очередном опусе, посвященном высказываниям Зеленского о возвращении Крыма и разгроме войск РФ Медведев сравнивает главу Украинского государства именно с этим животным.

"Киевский пёс продолжает заходиться лаем. Слюна течёт по волосатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества:1. Дайте больше оружия, чтобы было меньше жертв.2. Пойдём возвращать Крым.3. Лучше поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать риск третьей мировой.4. Война может продолжаться десятилетиями", – выдал Медведев.

Даже занимающий пост заместителя Совбеза РФ экс-президент России заподозрил, что обещания Украины нанести военное поражение агрессору могут быть не просто угрозами.

"Что это? Противоречивый сумрак пропитанного наркотиками сознания? Бред неуверенности? Давление на своих благодетелей? Общая стойкая паранойя? Безусловно. Всё это вместе. Но не надо недооценивать даже бредовые выступления. Это ещё и истерический манифест киевского режима в целях консолидации нацистской элиты, поддержания боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров", – выдал Медведев.

Не приходя в сознание, российский чиновник составил "план" реакции Кремля на намерения Украины очистить свою землю от оккупантов и восстановить справедливость. Медведев подзабыл о прежних обещаниях "ядерного апокалипсиса" в ответ на удары по оккупированному Крымскому полуострову. Теперь "полководец" в своем Telegram громит украинскую армию, свергает украинские власти и носится за их представителями по миру с "актами возмездия".

"И ответ на него (заявления президента Украины, названные Медведевым "истерическим манифестом". – Ред.) может быть только таким. Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной нацистским режимом в ходе контрнаступления, с нанесением ВСУ максимального военного поражения. Полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории бывшей Украины. Осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности", – выдал Медведев.

Он не стал развивать мысль, почему РФ не "разгромила" украинских воинов раньше, если, по его мнению, у нее были возможности это сделать. Вместо этого Медведев объявил очередной "блицкриг".

"Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", – добавил российский чиновник.

Напомним, ранее журналисты немецкого издания Bild разгромили бред Медведева и указали на его неспособность ясно мыслить. В частности, внимание западного издания привлек пост российского чиновника об исчезновении Украинского государства. "Песик Путина тявкает на Украину", – резюмировали журналисты.

Также они прошлись по перманентным угрозам Медведева в адрес Германии и других западных стран.