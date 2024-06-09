Назвал 'колбасой': Медведев набросился с оскорблениями на Шольца и призвал его встать на колени перед украинцами

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил отличиться новым выпадом в адрес лидеров западных стран, в этот раз выбрав целью своих нападок канцлера Германии Олафа Шольца. Он обозвал его "протухшей ливерной колбасой" за то, что тот призвал Россию признать свою слабость в войне против Украины.

Откровенную чушь приспешник российского диктатора опубликовал в своем Telegram-канале. Это стало его реакцией на слова немецкого политика о том, что Украина сильна и не позволит Путину поставить ее на колени.

Медведев, в частности, начал повторять заученные цитаты из кремлевской "методички" о том, что Украина "прямо управляется США и странами НАТО". А также о том, что она, "несмотря на протесты своего населения", якобы получает "все виды смертоносных видов вооружений".

"В чем тогда сила, колбасник?.. Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную "перемогу". За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев", – заявил он.

Представитель властей государства-террориста России выразил и другие циничные, оскорбительные фразы в сторону Шольца и Украины, которые распространили пропагандисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в России анонсировали учения для повышения готовности ядерных сил и обвинили Запад в "провокации". Медведев связал их также с якобы намерением Запада отправить войска в Украину.

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