Крым больше не бутерброд? Навальный из тюрьмы сделал новое заявление о Путине и его войне в Украине

Россия должна немедленно прекратить агрессию против Украины, освободить все территории Украины, включая Крым, и начать переговоры о возмещении нанесенного ущерба. Россиянам следует понять: единственная цель этой войны - желание президента РФ войти в историю как "собиратель земель" и скрыть катастрофические итоги своего более 20-летнего правления.

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Об этом заявил российский оппозиционер Алексей Навальный, из тюрьмы передавший свой манифест, в котором через 9 лет после начала войны России против Украины наконец-то сформулировал свою "политическую платформу" по этому поводу. Судя по обнародованным тезисам, российский политик уже забыл, что Крым - "не бутерброд", и готов вернуть полуостров и выплачивать репарации Украине, чтобы Запад снял с РФ санкции, а российские либералы получили шанс построить вожделенную "Россию будущего".

Навальный назвал развязанную Россией войну против Украины "полномасштабным и неспровоцированным вторжением" и заявил, что через год после начала полномасштабного вторжения смог "подытожить свою политическую платформу". Этот итог он воплотил в документ под названием "15 тезисов российского гражданина, желающего лучшего своей стране".

"Президент Путин развязал против Украины несправедливую захватническую войну под бессмысленными поводами. Он отчаянно пытается сделать из этого "народную войну", стремясь превратить всех граждан России в своих сообщников, но его попытки проваливаются. Добровольцев на эту войну почти нет, поэтому путинская армия вынуждена опираться на заключенных и принудительно мобилизованных", - отметил Навальный.

Он подчеркнул, что никаких целей вроде "защиты жителей Донбасса" или, тем более, "денацификации" и "демилитаризации" российский диктатор не преследовал. Война нужна Путину для удержания власти и отвлечения россиян от внутренних проблем.

"Настоящими причинами этой войны являются политические и экономические проблемы внутри России, желание Путина удержать власть любой ценой и его одержимость собственным историческим наследием. Он хочет войти в историю как "царь-завоеватель" и "собиратель земель", - подчеркнул Навальный.

За желание низкорослого властителя Кремля войти в историю тысячи украинцев заплатили жизнями.

"Десятки тысяч невинных украинцев были убиты, а боль и страдания выпали на долю миллионов других. Были совершены военные преступления. Украинские города и инфраструктура разрушены", - констатировал Навальный.

Впрочем, убежден он, распиаренная "вторая армия мира" не сможет завоевать Украину, которую российская пропаганда так долго выставляла никчемной и ничего не стоящей, что в Кремле в это поверили. Разгром РФ на поле боя уже неизбежен.

"Россия терпит военное поражение. Именно осознание этого факта изменило риторику властей от заявлений о том, что "Киев падет за три дня" до истерических угроз применить ядерное оружие в случае проигрыша России. Жизни десятков тысяч российских солдат были напрасно уничтожены. Окончательное военное поражение может быть отсрочено ценой жизни сотен тысяч других мобилизованных солдат, но в целом оно неизбежно. Лживые и лицемерные призывы Кремля к переговорам и прекращению огня есть не что иное, как реалистичная оценка перспектив дальнейших военных действий. Сочетание агрессивной войны, коррупции, бестолковых генералов, слабой экономики и героизма и высокой мотивации обороняющихся сил может привести лишь к поражению", - отметил находящийся в тюрьме российский либерал.

В своих "15 тезисах" он также попытался сформулировать, что же делать дальше. В первую очередь, уверен российский оппозиционный политик, в 2014 году заявлявший, что "Крым - не бутерброд, чтобы его туда-сюда", необходимо вывести российские войска из международно признанных в 1991 году границ Украины.

"Каковы границы Украины? Они похожи на российские – они международно признаны и определены в 1991 году. Россия тоже признавала эти границы тогда, должна признавать их и сегодня. Здесь нечего обсуждать. Почти все границы в мире более или менее случайны и вызывают чье-то недовольство. Но в двадцать первом веке мы не можем начинать войны только для того, чтобы перерисовать их. Иначе мир утонет в хаосе", - написал Навальный.

Более того, сейчас он отстаивает позицию, что Россия должна не только немедленно прекратить войну и освободить оккупированные территории, включая Крым, но и избавиться от привычки лезть во внутренние дела соседнего суверенного государства.

"Россия должна оставить Украину в покое и позволить ей развиваться так, как хочет ее народ. Остановить агрессию, прекратить войну и вывести все войска из Украины. Продолжение этой войны - это лишь истерика из-за бессилия, и ее прекращение было бы сильным шагом", - отметил Навальный.

Он признал, что Россия должна также компенсировать нанесенный войной и оккупацией ущерб. Поиск путей этих компенсаций, которые были бы приемлемы, в том числе, и для России, следует искать с участием западных стран. Навальный рассчитывает, что в рамках переговоров Россия могла бы добиться отмены санкций на российские нефть и газ.

"Вместе с Украиной, США, ЕС и Великобританией мы должны искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Одним из способов достичь этой было бы отмена ограничений, наложенных на нашу нефть и газ, но направление части дохода, который Россия получает от экспорта углеводородов , на репарации. Конечно, делать это нужно только после смены власти в России и окончания войны", - предложил Навальный.

В то же время, подчеркнул он, военные преступления, совершенные во время российской агрессии против Украины, должны быть расследованы с участием международных институций.

По словам Навального, завершение войны России против Украины (ее он называет "агрессией Путина") пойдет на пользу России. Свое убеждение российский оппозиционер объяснил спорным тезисом о том, что не все россияне, мол, являются имперцами. По соцопросам, количество поддерживающих войну против Украины, в декабре превышала 70%. По версии же Навального, во всем виноват диктаторский режим Путина.

"Все ли россияне по своей природе являются империалистами? Это чушь. Например, Беларусь также участвует в войне против Украины. Значит ли это, что белорусы тоже имеют имперское мышление? Нет, у них тоже есть диктатор у власти. Люди с имперскими взглядами в России, как и в любой стране с историческими предпосылками, всегда будут, но их далеко не большинство. Нет причин плакать и рыдать по этому поводу. Таких людей нужно побеждать на выборах, как в развитых странах проигрывают и правые, и левые радикалы", – отметил он.

Навальный также подчеркнул: России, обладающей огромными незаселенными и заброшенными территориями, не нужно "прирастать" новыми землями. Россиянам точно не будет лучше того, что благодаря сотням тысяч смертей на российских картах дорисуют новый кусок.

"Россия - огромная страна с сокращением населения и вымиранием сельской местности. Империализм и стремление к захвату территории - это самый вредный и разрушительный путь. Снова российские власти своими руками разрушают наше будущее только для того, чтобы наша страна выглядела на карте больше. Но Россия и так велика. Нашей целью должно быть сохранение наших людей и развитие того, что мы имеем в избытке", - говорится в манифесте Навального.

При любом развитии событий, уверен российский либерал, Россия уже обрекла себя на огромную кучу проблем, от которых будет страдать годами. Но Навальный надеется, что в случае, если РФ сама прекратит начатую ею войну - с нее могут снять санкции.

"Для России наследием этой войны будет целый клубок сложных и, на первый взгляд, почти неразрешимых проблем. Важно определить для себя, что мы действительно хотим их решить, а затем начать делать это честно и открыто. Ключ к успеху заключается в понимании того, что скорейшее завершение войны будет не только полезным для России и ее народа, но и очень выгодным. Только так можно начать двигаться к снятию санкций, возвращению уехавших, восстановлению доверия бизнеса и экономическому росту", - написал российский либерал.

Он мечтает, что возвращение в мировую экономику позволит РФ зарабатывать даже при выплате репараций.

"Еще раз подчеркиваю, что после войны мы должны будем возместить Украине все убытки, нанесенные путинской агрессией. Но восстановление нормальных экономических отношений с цивилизованным миром и возвращение экономического роста позволит нам это сделать, не мешая развитию нашей страны. Мы достигли дна и чтобы выйти на поверхность, нам нужно отскочить от него. Это было бы и нравственно правильно, и рационально, и выгодно", - пишет российский оппозиционер.

Не обошелся "манифест" и без мечтаний о "свободных выборах" в "прекрасной России будущего".

"Нам нужно демонтировать режим Путина и его диктатуру. В идеале через проведение всеобщих свободных выборов и созыв Конституционного собрания. Мы должны установить парламентскую республику, основанную на смене власти через честные выборы, независимые суды, федерализм, местное самоуправление, полную экономическую свободу и социальную справедливость. Признавая свою историю и традиции, мы должны быть частью Европы и идти по европейскому пути развития. У нас нет другого выбора, и он нам не нужен", - резюмировал российский политик.

Напомним, ранее один из поклонников Навального заявил, что после войны Запад должен предоставить "план Маршалла" и для России. Глава сети региональных штабов российского оппозиционера Леонид Волков пригрозил, что в противном случае возможен реваншизм со стороны России.

"Когда Путина не станет, чтобы не возникло нового Путина и нового реваншизма, должен быть изучен западный опыт после Второй мировой войны. Да, "план Маршалла". Когда помогали восстанавливать все разрушенные войной территории, а также гражданские и демократические институты", - заметил соратник Навального.

Вспоминая о том, что после Второй мировой помощь в восстановлении получала и проигравшая войну Германия, Волков почему-то не упомянул о том, что кроме "плана Маршалла" немецкий народ получил еще и реальную "денацификацию", которая позволила немцам осознать, что натворила нацистская власть – и очиститься от пагубной идеологии. О необходимости "депутинизации" россиян и их осознания и раскаяния соратник Навального умолчал.